Пирій вважається одним із найживучіших бур’янів на городі. Його коренева система швидко розростається під землею, через що рослина постійно з’являється навіть після прополювання. Якщо залишити у ґрунті хоча б невеликий шматок кореня, бур’ян знову почне активно рости. Як його ефективно позбутися, пише «Сільський господар».

Багато городників використовують гербіциди, але існують і безпечні народні методи, які допомагають стримувати поширення пирію без застосування хімії.

Мульчування проти пирію

Одним із найефективніших способів боротьби з пирієм вважається мульчування. Для цього землю навколо культурних рослин накривають товстим шаром соломи, тирси, скошеної трави або іншої органічної мульчі.

Без доступу сонячного світла пирій слабшає та поступово припиняє ріст. Окрім цього, мульча допомагає довше зберігати вологу в ґрунті та зменшує кількість інших бур’янів на ділянці.

Ручне видалення коренів

Найнадійнішим способом залишається ручне викопування пирію. Під час роботи важливо максимально ретельно вибирати коріння із землі, адже навіть невеликі залишки швидко проростають знову.

Дачники радять проводити таке очищення регулярно, особливо навесні та після дощів, коли ґрунт стає м’яким і корені легше витягнути.

Як використовувати оцет

Допомогти у боротьбі з пирієм може і звичайний оцет. Його обережно наносять безпосередньо на листя та коріння бур’яну. Кислота поступово висушує рослину та послаблює її.

Під час обробки важливо стежити, щоб оцет не потрапив на овочі, квіти чи інші культурні рослини, адже він може пошкодити і їх.

Окріп проти бур’яну

Ще один простий спосіб – полити пирій окропом. Гаряча вода пошкоджує кореневу систему та значно послаблює бур’ян. Найкраще цей метод працює на невеликих ділянках або між плиткою на подвір’ї.

Після такої обробки пирій легше видаляти вручну, адже коріння стає слабшим.

Рослини, які пригнічують пирій

Деякі рослини здатні створювати сильну конкуренцію для пирію та стримувати його поширення. Наприклад, добре допомагає конюшина, яка має густу кореневу систему та швидко займає вільний простір.

Також поруч із проблемними місцями можна висаджувати мелісу або ромашку. Вони активно розростаються та поступово пригнічують бур’ян.

Як не допустити повторної появи пирію

Щоб пирій не повертався на ділянку, важливо регулярно прополювати город, не залишати порожніх ділянок ґрунту та використовувати мульчу. Також не варто перекопувати землю надто глибоко лопатою, адже це може розрізати коріння пирію та сприяти його подальшому розростанню.