Для липневого підживлення добре підходять комплексні мінеральні добрива зі збалансованим складом

У липні персикові дерева витрачають найбільше поживних речовин на налив і дозрівання плодів. Саме в цей період від правильного підживлення значною мірою залежить розмір, смак і соковитість майбутнього врожаю. Якщо дерево відчуває нестачу необхідних елементів, плоди можуть залишитися дрібними, менш ароматними та втратити частину цукристості. Gardening Know How пише, які добрива найкраще підходять для персика в липні та як правильно їх вносити.

Яких поживних речовин найбільше потребує персик

У середині літа потреби дерева змінюються. Якщо навесні головну роль відігравав азот, то під час наливу плодів на перший план виходять калій і фосфор.

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Калій сприяє накопиченню природних цукрів, покращує смакові якості плодів, підвищує їхню соковитість і допомагає сформувати щільний м'якуш.

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Фосфор підтримує розвиток кореневої системи, бере участь в обмінних процесах і допомагає дереву легше переносити літню спеку.

Азот у цей час також потрібний, але лише в помірній кількості. Його надлишок може викликати активний ріст молодих пагонів на шкоду дозріванню плодів.

Які добрива найкраще використовувати

Для липневого підживлення добре підходять комплексні мінеральні добрива зі збалансованим складом.

Можна використовувати:

комплексні добрива з формулою 10-10-10;

добрива з формулою 12-12-12;

спеціальні суміші для плодових або кісточкових культур;

добрива з підвищеним вмістом калію.

Такі підживлення забезпечують дерево основними елементами живлення та сприяють формуванню якісного врожаю.

Органічні підживлення

Якщо перевага надається органічному землеробству, можна використати натуральні добрива.

Для цього підійдуть:

деревний попіл;

добре перепрілий компост;

біогумус;

настій трав після завершення активного бродіння.

Особливо цінним джерелом калію вважається деревний попіл. Його можна вносити в сухому вигляді або використовувати для приготування настою.

Водночас попіл не рекомендують змішувати з азотними добривами під час одного підживлення.

Як правильно вносити добрива

Поживні речовини засвоюються найкраще там, де розташована основна маса активних коренів. Саме тому добрива не висипають біля стовбура.

Для молодих дерев відступають приблизно 50–80 см.

Для дорослих персиків добрива вносять по периметру крони на відстані близько 1–1,5 метра від стовбура.

Навколо дерева можна зробити неглибоку канавку завглибшки 10–15 см, рівномірно розподілити добриво, засипати землею та рясно полити.

Чого не варто робити

Щоб не нашкодити дереву, варто уникати кількох поширених помилок.

Не використовуйте великі дози азотних добрив у другій половині літа. Не вносьте добрива у сухий ґрунт без подальшого поливу. Не перевищуйте рекомендовані виробником норми. Не підживлюйте дерево під час сильної спеки в середині дня. Якщо ґрунт дуже сухий, спочатку його потрібно добре зволожити, а вже потім проводити підживлення.

Як зрозуміти, що дереву бракує живлення

Про нестачу поживних речовин можуть свідчити різні ознаки.

Дефіцит калію проявляється підсиханням країв листків і дрібнішими плодами.

За нестачі фосфору дерево повільніше росте, а плоди можуть достигати нерівномірно.

Якщо листя стає блідо-зеленим, це може свідчити про нестачу азоту, однак у липні його слід вносити дуже обережно.