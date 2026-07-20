Саме захисна сітка залишається найнадійнішим способом зберегти ягоди

Птахи приносять саду чимало користі, адже навесні й на початку літа активно знищують шкідливих комах. Однак із початком дозрівання черешні, вишні, смородини чи інших ягід вони можуть завдати значної шкоди врожаю. Якщо не хочете використовувати сітки або дорогі відлякувачі, допоможе простий спосіб, для якого знадобиться звичайна харчова фольга. Як її застосувати, пише РБК-Україна.

Як зробити простий відлякувач

Для роботи вам знадобляться:

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

харчова алюмінієва фольга;

мотузка або міцна волосінь;

ножиці.

Наріжте фольгу на довгі смужки шириною кілька сантиметрів. Натягніть мотузку між деревами або кущами та прив'яжіть до неї смужки фольги через невеликі проміжки.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також можна закріпити окремі стрічки безпосередньо на гілках, але так, щоб вони не пошкоджували рослину.

Чому цей спосіб працює

Під час вітру смужки фольги рухаються, шелестять і відбивають сонячне світло. Поєднання блискучих відблисків та несподіваних звуків насторожує багатьох птахів, тому вони уникають місць, де бачать такі перешкоди.

Ефективність методу може змінюватися залежно від виду птахів і того, наскільки вони вже звикли до подразників. Якщо стрічки тривалий час залишаються на одному місці, частина пернатих може перестати їх боятися.

Як зробити захист ефективнішим

Щоб птахи не звикали до відлякувача, варто:

час від часу змінювати розташування стрічок;

поєднувати фольгу із захисною сіткою під час масового дозрівання ягід;

не залишати на дереві перестиглі плоди, які особливо приваблюють пернатих;

регулярно збирати стиглий урожай.

Саме захисна сітка залишається найнадійнішим способом зберегти ягоди, а блискучі стрічки можуть стати хорошим додатковим засобом відлякування.

Чи безпечний цей метод

Використання харчової фольги не завдає шкоди птахам, адже вона лише створює візуальний і звуковий подразник. На відміну від клейових пасток чи інших небезпечних засобів, такий спосіб дозволяє гуманно захистити врожай і водночас не нашкодити корисним мешканцям саду.