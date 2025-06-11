Одним із нестандартних, але все більш популярних серед садівників методів захисту є використання записів звуків хижих птахів

Коли йдеться про молоді кущі або деревця ягід, захист від птахів зазвичай не викликає труднощів, достатньо просто натягнути сітку, і справа вирішена. Але коли дерева, як вишня чи черешня, підростають і досягають значної висоти, накрити їх сіткою стає надзвичайно складно або навіть неможливо. Яким ще способом можна захистити ягідні дерева, пише «Субота».

У таких випадках деякі садівники просто погоджуються втрачати частину врожаю, вважаючи, що птахи можуть ласувати верхівками дерев, а вони самі збирають плоди з нижніх гілок. Проте на практиці це не дає бажаного результату – птахи не тільки з’їдають ягоди зверху, а й залишають після себе сміття та забруднюють плоди і землю під деревом.

Одним із нестандартних, але все більш популярних серед садівників методів захисту є використання записів звуків хижих птахів, таких як яструб або сокіл. Птахи, зокрема дрозди, шпаки та сороки, сприймають ці звуки як загрозу і намагаються триматися подалі від ділянки.

Щоб застосувати цей спосіб, достатньо знайти відповідні записи в інтернеті і кілька разів на день програвати їх по 10-15 хвилин. Для кращого ефекту рекомендується використовувати колонку чи інший гучномовець, при цьому варто враховувати кілька важливих моментів:

звук має бути достатньо гучним, щоб покрити всю територію саду;

регулярність програвання – запорука успіху;

щоб уникнути звикання птахів, варто час від часу змінювати записи або доповнювати звук візуальними лякалами.

Хоча деякі дрібні птахи, як-от горобці, можуть повертатися, найбільш небезпечні шкідники, такі як шпаки, зазвичай утримуються на відстані протягом тривалого часу.

Цей звуковий метод не є панацеєю, але він може суттєво зменшити втрати врожаю на високих деревах і стати ефективною альтернативою сіткам.