Як захистити вишні і черешні від птахів та не зіпсувати естетику саду: нестандартний метод
Коли йдеться про молоді кущі або деревця ягід, захист від птахів зазвичай не викликає труднощів, достатньо просто натягнути сітку, і справа вирішена. Але коли дерева, як вишня чи черешня, підростають і досягають значної висоти, накрити їх сіткою стає надзвичайно складно або навіть неможливо. Яким ще способом можна захистити ягідні дерева, пише «Субота».
У таких випадках деякі садівники просто погоджуються втрачати частину врожаю, вважаючи, що птахи можуть ласувати верхівками дерев, а вони самі збирають плоди з нижніх гілок. Проте на практиці це не дає бажаного результату – птахи не тільки з’їдають ягоди зверху, а й залишають після себе сміття та забруднюють плоди і землю під деревом.
Одним із нестандартних, але все більш популярних серед садівників методів захисту є використання записів звуків хижих птахів, таких як яструб або сокіл. Птахи, зокрема дрозди, шпаки та сороки, сприймають ці звуки як загрозу і намагаються триматися подалі від ділянки.
Щоб застосувати цей спосіб, достатньо знайти відповідні записи в інтернеті і кілька разів на день програвати їх по 10-15 хвилин. Для кращого ефекту рекомендується використовувати колонку чи інший гучномовець, при цьому варто враховувати кілька важливих моментів:
звук має бути достатньо гучним, щоб покрити всю територію саду;
регулярність програвання – запорука успіху;
щоб уникнути звикання птахів, варто час від часу змінювати записи або доповнювати звук візуальними лякалами.
Хоча деякі дрібні птахи, як-от горобці, можуть повертатися, найбільш небезпечні шкідники, такі як шпаки, зазвичай утримуються на відстані протягом тривалого часу.
Цей звуковий метод не є панацеєю, але він може суттєво зменшити втрати врожаю на високих деревах і стати ефективною альтернативою сіткам.