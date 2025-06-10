Попри свою шкідливість, капустянка частково приносить і користь, адже розпушує землю

аКапустянка – один із найбільш небезпечних підземних шкідників, який здатен завдати значної шкоди овочевим культурам. Вона підгризає кореневу систему моркви, редиски, капусти, картоплі та інших рослин, тому виявити її вчасно – критично важливо для збереження врожаю. Як її позбутись, пише «Главред».

Коли активізується капустянка

З початком весни, як тільки температура ґрунту на глибині 30 см підіймається до +3-5°C, комаха пробуджується після зимівлі. Вона починає активно рити тунелі ближче до поверхні, облаштовує гнізда та відкладає до 250 яєць. Через деякий час личинки починають живитися корінням культурних рослин.

Капустянка (її ще називають ведмедкою) має буре забарвлення та досить масивне тіло. Завдяки переднім лапам, пристосованим до риття, вона з легкістю прокладає ходи у ґрунті. Її личинки виглядають майже як дорослі особини, але не мають крил і менші за розміром.

Попри свою шкідливість, капустянка частково приносить і користь, адже розпушує землю, що покращує доступ повітря до коренів рослин. Проте шкода, яку вона завдає, значно перевищує будь-які переваги.

Що не до вподоби капустянці

Комаха особливо активна на ділянках, де ґрунт добре удобрено гноєм. Проте вона не переносить сильного затоплення, а також запаху гасу та деяких хімічних речовин.

Домашні методи боротьби: пастка з медом

Один із простих і доступних способів зловити капустянку – встановити пастку. Для цього беруть літрову скляну банку, змащують її внутрішні стінки медом і закопують у ґрунт так, щоб шийка залишалася над поверхнею. Щоб приманка не приваблювала бджіл чи мух, банку накривають картоном або шматком жерсті. Потрапивши всередину, комаха вже не може вибратись. Банку періодично очищують і додають свіжий мед.

Інший варіант – залити в нору, де помічено сліди капустянки, трохи олії та мильної води (розчин: 10 г господарського мила або 50 г прального порошку на відро води). Через кілька хвилин шкідник вийде на поверхню.

Надійний метод від досвідченого агронома

Відомий практик Микола Петрович, автор Youtube-каналу «Корисні поради агронома» , пропонує перевірений метод, який, за його словами, ніколи не підводить – це отруєна пшениця.

Ось як її приготувати:

півлітрову банку пшениці залити такою ж кількістю води, щоб зерно набухло;

проварити зерно 3-5 хвилин, аби вбити зародки й запобігти проростанню;

остудити пшеницю та додати інсектицид, наприклад, «Регент» (2 ампули);

добре перемішати, щоб кожне зернятко ввібрало препарат. Залишити настоюватися на 2-3 години;

безпосередньо перед використанням додати 2 столові ложки домашньої олії – її запах приваблює шкідника й водночас запобігає пліснявінню приманки.

Таку суміш закладають у ґрунт під час перекопування або прополювання, заглиблюючи на кілька сантиметрів. Півлітрової порції вистачає приблизно на 1,5 сотки.