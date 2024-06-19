Черешню зазвичай поїдають граки, шпаки, горобці

Птахи часто псують урожай на деревах. Особливо вони полюбляють спілі вишні та черешні. Віднадити їх непросто, але це можливо зробити простими та гуманними методами.

Ягідні плоди зазвичай поїдають граки, шпаки, горобці та інші пернаті, що мешкають неподалік від саду, пише Рolthorom.

Ефективні способи, як відлякати птахів

Обробка захисними препаратами

Для обробки підходять гелієві препарати, репеленти, які можна купити в садових маркетах. Склад безпечний для людини.

У птахів вони впливають на центральну нервову систему як подразники і провокують реакцію відторгнення.

Огорожі

Прогнати настирливих птахів від дерев і не допустити повернення можна завдяки каркасній конструкції з жердин і пористого сітчастого матеріалу.

Потрібно підготувати 6 міцних жердин довжиною 4,5-5 м на одне дерево. Купити сітку, на велике плодове дерево треба матеріал шириною 4 м. Довжина повинна бути більшою за довжину окружності навколо рослини. Сітчастий матеріал повинен бути з дрібними отворами, щоб через них пташки не могли клювати плоди.

Жердини вкопують у грунт, а поверх – сітка, яку прикручують дротом або мотузкою в 3 місцях до жердини: зверху, знизу і посередині. Цю конструкцію можна зробити відразу на всю рослину.

Після збору плодів сітку треба обережно прибрати, щоб дерево продовжило нарощувати нові гілки.

Шелесткі елементи

Різкі звуки допоможуть захистити вишні та черешні від шпаків. До гілок дерева підв’язують целофан, який створює шум під час вітру.

Крім поліетилену, підійде ще плівка від старих аудіо чи відеокасет. Стрічку пучками розвішують по гілках. Цей метод буде ефективнішим, якщо використовувати його з іншими.

Застосування блискучих предметів:

ялинкові гірлянди;

CD-диски;

смуги фольги;

блискучі шматки консервних банок.

Цибуля або часник

Досвідчені дачники рекомендують ставити на верхівки дерев половинки цибулі або часнику. Різкий запах відлякує птахів. Але потрібно слідкувати, коли запах цибулі вивітриться, і замінити на нову.

Укриття молодих дерев

Можна укрити молоді дерева від шкідників легким нетканим агроволокном. Надійний матеріал забезпечить бар’єр для шкідників, але в той же час не буде стримувати вологу, кисень і сонце, сприяючи адекватному перебігу фотосинтезу.