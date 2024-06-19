Кучерявість – це грибкове ураження, яке викликається грибком тафріна

Кучерявість персика – поширена хвороба, яка виникає через погані погодні умови. Персики потребують спеціального догляду, щоб уникнути кучерявості та отримати смачний урожай.

Ознаки кучерявості персика

Кучерявість персика – хвороба поширена і небезпечна, пише «Яскрава клумба». Особливо часто вона проявляється при затяжній прохолодній і дощовій весняній погоді у травні, в період активного росту листя і формування зав'язі.

Основні ознаки:

кучерявість вражає, зазвичай, тільки молоді зелені пагони (приріст) через 6-8 днів після початку їх росту;

на листі з’являються яскраві зелені здуття, потім вони змінюють колір на буро-ліловий, червонуватий, пізніше стають коричневими;

листя і кінчики молодих пагонів викривляються, покриваються білуватим нальотом, всихають, чорніють і опадають;

зав'язь обсипається, плоди, які зберігаються на хворому деревці, стають дрібними, жорсткими, м'якоть стає сухою;

в уражених пагонів укорочені міжвузля (відстань між кожним наступним листом на пагоні), хворі гілки товщають.

Чим небезпечна хвороба

Якщо не лікувати кучерявості персика, рослина втрачає річний приріст, відстає в рості. Уражене листя опадає, рослина слабшає через те, що не може нормально фотосинтезувати. Персик змушений пробуджувати нові бруньки та відрощувати нову листву ще раз. Тобто деревце витрачає удвічі більше сил, ніж зазвичай, для відновлення нормального росту. Такі «відстаючі» пагони розвиваються повільно, не встигають сформувати зрілу кору, закласти плодові бруньки для врожаю наступного року. Взимку недозрівші пагони замерзають. Загальна врожайність наступного року різко знижується. Якщо кучерявості персика не лікувати. то через 2-3 сезони деревце загине.

Причини хвороби кучерявості персика

В умовах, коли температура повітря стабільно вища +12°C і при високій вологості, різких перепадах температур починається період захворювання. Зазвичай, в травні, до цього часу персик встигає сформувати молоді пагони й нове листя, а цвітіння закінчується.

Кучерявість – це грибкове ураження, яке викликається грибком тафріна. Коли повітря стає сухішим, а погода спекотною, активний розвиток грибка припиняється. Тафріна залишається на корі, в лусочках бруньок до наступного сезону. На листі грибок перестає розвиватися, але стає причиною тріщин на заражених пагонах та стовбурах. А навесні наступного року грибок знову починає активно розростатись і буде вражати персики.

Як боротися з кучерявістю: інструкція

Уражені гілки обрізають. Хвору кучеряву листву обривають і спалюють. Краще видаляти хворе листя якомога раніше, щоб грибки не встигли поширити спори. У компост обрізки кидати не можна, щоб не поширювати захворювання. Хворі персики обприскують сучасними фунгіцидами. Використовуйте препарати «Скор», «Хорус», «Ридоміл Голд», «Фундазол».

Профілактика

Щоб уберегти сад від кучерявості персика надалі, потрібно робити регулярну профілактику.