Айву потрібно поливати регулярно

Зовні айва дуже нагадує жовті яблука, але насправді рослина належить до сімейства трояндових. Як виростити айву у своєму саду, розповідає «Флористікс».

Полив

Айву потрібно поливати регулярно, 4-5 поливань за сезон. Молоді саджанці вимагають частого поливу:

перше поливання плодоносної айви – перед початком цвітіння;

друге – під час цвітіння;

третє – після того, як опадуть зайві зав'язі;

четверте – у період росту пагонів;

п'яте – у період росту плодів.

Молоді дерева перестають поливати в кінці серпня, а зрілі – на початку вересня. При поливі на молоде дерево витрачається близько 400 л води, на доросле – до 800 л. Ґрунт має промокнути на глибину залягання коренів – 80-100 см.

Догляд за айвою влітку

У червні айву обробляють проти плодожерок, золотогузки, попелиці, молі і листовійок розчином 6-8 мл «Сонету» в 10 л води. Надалі весь літній період, щоб не зловживати отрутохімікатами, обробки айви проводять вибірково і тільки в міру необхідності.

Айва влітку так само, як і навесні, потребує прополювання та розпушування ґрунту в пристовбурних колах і в міжряддях. Якщо пристовбурні кола замульчувати, то роботи у вас буде менше. У липні проводять підживлення айви повним мінеральним добривом.

Підживлення

У червні, під час росту плодів, дерева обприскують препаратами «Скор» і «Лепідоцид», а в липні айву обробляють проти грибків і другого покоління плодожерки препаратами «Кеміфос» і «Стробі».

За місяць-півтора до збору врожаю бажано всі обробки припинити, і тільки пізні сорти айви за потреби обприскують «Кеміфосом».

У боротьбі з комахами добре зарекомендували себе такі препарати, як «Карбофос», «Метафос», «Актеллік».