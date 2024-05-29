Абрикос варто регулярно обрізати, щоб плоди були соковитіші

Фруктове дерево абрикос є дуже популярним серед садівників. Догляд за абрикосом відрізняється від інших кісточкових культур. Однією з таких відмінностей є літня обрізка.

Навіщо підрізати абрикос

абрикос не здатний самостійно нормувати врожай, у нього запліднюються всі квіти, пише kvitkainfo. Постійне перевантаження плодами і надмірне нарощування зелених пагонів згубно впливають на стан дерева;

гілки, що ламаються під вагою плодів і не дають молодих пагонів, швидко старіють і засихають; з кожним роком на них закладається дедалі менша кількість плодових бруньок. В результаті врожайність абрикосів знижується, а плодоношення стає нерегулярним;

істотно погіршується і якість самих плодів: вони стають дрібнішими і втрачають свою соковитість;

значне зниження зимостійкості зарослих та ослаблених дерев, погіршенням їх імунітету та стійкості до хвороб та шкідників.

Нормування абрикоса молодими гілками

Літня обрізка проводиться з 15 до 5 червня. Вона полягає в обрізці молодих жируючих пагонів (міцні, більші ніж 30 см). Пагони, що ростуть в середину крони дерева обрізають повністю, а ті, що ростуть назовні (жируючі) залишають і вкорочують наполовину. Всі тоненькі молоді гілочки до 30 см залишають, це плодові гілочки.

Після літньої обрізки абрикос потрібно рясно полити.

Решту обрізки переносимо на пізню осінь.