Навіщо обрізати абрикос влітку та як правильно це робити: поради
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Абрикос варто регулярно обрізати, щоб плоди були соковитіші
Фруктове дерево абрикос є дуже популярним серед садівників. Догляд за абрикосом відрізняється від інших кісточкових культур. Однією з таких відмінностей є літня обрізка.
Навіщо підрізати абрикос
- абрикос не здатний самостійно нормувати врожай, у нього запліднюються всі квіти, пише kvitkainfo. Постійне перевантаження плодами і надмірне нарощування зелених пагонів згубно впливають на стан дерева;
- гілки, що ламаються під вагою плодів і не дають молодих пагонів, швидко старіють і засихають; з кожним роком на них закладається дедалі менша кількість плодових бруньок. В результаті врожайність абрикосів знижується, а плодоношення стає нерегулярним;
- істотно погіршується і якість самих плодів: вони стають дрібнішими і втрачають свою соковитість;
- значне зниження зимостійкості зарослих та ослаблених дерев, погіршенням їх імунітету та стійкості до хвороб та шкідників.
Нормування абрикоса молодими гілками
Літня обрізка проводиться з 15 до 5 червня. Вона полягає в обрізці молодих жируючих пагонів (міцні, більші ніж 30 см). Пагони, що ростуть в середину крони дерева обрізають повністю, а ті, що ростуть назовні (жируючі) залишають і вкорочують наполовину. Всі тоненькі молоді гілочки до 30 см залишають, це плодові гілочки.
Після літньої обрізки абрикос потрібно рясно полити.
Решту обрізки переносимо на пізню осінь.
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