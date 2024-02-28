І смачно. і корисно

Підтримка нормального рівня гемоглобіну життєво важлива для здоров’я, бо гемоглобін – це білок, що міститься в еритроцитах, допомагає переносити кисень із легень по всьому організму. Низький рівень гемоглобіну може призвести до втоми, слабкості та навіть анемії. Для боротьби з низьким гемоглобіном зазвичай призначають препарати заліза, утім спробуйте підвищити рівень гемоглобіну, додавши у раціон фрукти і ягоди, багаті на залізо. Вони можуть бути смачним та природним способом профілактики залізодефіциту, повідомляє OnlyMyHealth.

Фрукти і ягоди, багаті на залізо

У них також є вітаміни та антиоксиданти, які дуже потрібні організму, особливо навесні, коли бракує поживних речовин.

1. Абрикоси. Окрім заліза, вони багата також на вітамін С, який поліпшує засвоєння заліза в організмі. В одному горнятку нарізаних абрикосів є близько 13% рекомендованої добової норми споживання заліза. Включивши абрикоси у раціон, свіжі чи сушені, можна не лише підвищити рівень гемоглобіну, а й задовільнити тягу до солодкого.

2. Чорнослив. Він є ще одним чудовим фруктом для підвищення рівня гемоглобіну. В одній чашці є близько 3 мг заліза. Окрім того, він містить клітковину, калій і вітамін К, які необхідні для підтримки здоров’я серцево-судинної системи

3. Гранати. Вони багаті не лише залізом, а й антиоксидантами, зокрема, пунікалагінами та антоціанами, які захищають від окислювального стресу та запалення. Споживання гранатового соку чи свіжих гранатових зерен допоможе і гемоглобін підвищити, і підтримати антиоксидантний захист організму.

4. Інжир. Один великий інжир містить приблизно 1 мг заліза. Інжир також містить значну кількість клітковини, калію та кальцію, які необхідні для підтримки здорового артеріального тиску та щільності кісток. Додавання свіжого або сушеного інжиру до пластівців на сніданок чи йогурту може бути простим і ефективним способом збільшити споживання заліза та підтримати загальний стан здоров’я.

5. Фініки. Вони багаті залізом, клітковиною, калієм і антиоксидантами, такими як флавоноїди та каротиноїди, які допомагають захистити від хронічних захворювань. Фініки на перекус або споживання їх як природного підсолоджувача допоможе підвищити рівень гемоглобіну та забезпечить швидкий заряд енергії.

6. Шовковиця. Ця ягода є не лише чудовим джерелом заліза (у чашці є близько 2,6 мг), вона багата і на вітамін С, який поліпшує засвоєння заліза, а також ресвератролом, потужним антиоксидантом із протизапальними властивостями. Тож додавайте її до коктейлів, вівсяних пластівців чи просто так смакуйте ягодами. Вони і рівень гемоглобіну підвищать, і поліпшать загальне самопочуття.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.