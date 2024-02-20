Ці напої і холестерин знизять, і здоров'я серця поліпшать

Високий рівень холестерину є значним чинником ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Хоча ліки можуть допомогти контролювати рівень холестерину, вирішальне значення має здоровий спосіб життя, фізична активність, збалансована дієта. Включення цих п'яти напоїв у свій раціон, допоможе природним чином знизити рівень холестерину і зміцнити здоров'я серця, повідомляє OnlyMyHealth.

1. Зелений чай. Він відомий численними перевагами для здоров’я, зокрема здатністю знижувати рівень холестерину. Зелений чай містить антиоксиданти під назвою катехіни, які допомагають запобігти всмоктуванню холестерину в кишківнику, і у такий спосіб знизити рівень ЛПНЩ (поганого) холестерину.Крім того, зелений чай сприяє виробленню ЛПВЩ (хорошого) холестерину, що ще більше підтримує здоров’я серця. Щодня варто випитивати два горнятка зеленого чаю.

2. Чай з гібіскусу. Виготовлений із висушених пелюсток квітки гібіскусу, він не тільки освіжає, але й ефективно знижує рівень холестерину. Дослідження показали, що регулярне вживання чаю з гібіскусу може призвести до значного зниження рівня холестерину ЛПНЩ. Це пояснюється високим вмістом антоціанів та інших антиоксидантів, які допомагають поліпшити ліпідний профіль і зменшити запалення в організмі. Аби підтримувати здоровий рівень холестерину та загальне здоров’я серцево-судинної системи, насолоджуйтесь чашкою чаю з гібіскусу щодня.

3. Буряковий сік. Він є живильним джерелом, яке має численні переваги для здоров’я, включаючи його здатність знижувати рівень холестерину. Цей сік містить сполуки під назвою беталаїни, які, як було показано, знижують рівень холестерину ЛПНЩ і тригліцеридів, одночасно збільшуючи рівень холестерину ЛПВЩ. Крім того, буряковий сік багатий дієтичними нітратами, які допомагають покращити кровообіг і загальне здоров’я серця. Включіть свіжий буряк у свій раціон, змішавши його з іншими фруктами та овочами, або насолоджуючись ним як окремим напоєм.

4. Вівсяне молоко. Вівсяне молоко є безмолочною альтернативою коров’ячому молоку, яке може допомогти знизити рівень холестерину завдяки високому вмісту розчинної клітковини, зокрема бета-глюканів. Розчинна клітковина допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ, зв’язуючись із частинками холестерину в травному тракті та виводячи їх з організму. Дослідження показали, що введення вівсяного молока у раціон може призвести до значного зниження рівня холестерину ЛПНЩ. Вівсяне молоко можна використовувати як поживну основу для смузі, пластівців або кави для підтримки здоров’я серця та контролю рівня холестерину.

5. Лимонна вода. Вода з лимоном – простий, але ефективний напій, який може допомогти знизити рівень холестерину та зміцнити загальний стан здоров’я. Лимони багаті вітаміном С і антиоксидантами, які допомагають зменшити запалення і окислювальний стрес в організмі. Крім того, вода з лимоном містить пектин, тип розчинної клітковини, який знижує рівень холестерину ЛПНЩ. Вживання теплої води з лимоном вранці натщесерце допоможе стимулювати травлення, детоксикувати організм і підтримувати здоровий рівень холестерину.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.