Овочі і фрукти помаранчевого кольору - смачні і корисні

Помаранчевий колір збуджує апетит, підвищує рівень енергії, прискорює метаболізм, поліпшує настрій. Помаранчеві овочі та фрукти не лише додають страві яскравих позитивних барв, але й свідчать про вміст у них значної кількості корисних поживних речовин. Вони містять велику кількість каротиноїдів, які надають їм природний насичений яскравий колір: альфа- і бета-каротин, лютеїн, лікопен і зеаксантин, повідомив експерт МОЗ, дієтолог-гастроентеролог Олег Швець.

«Організм перетворює каротиноїди на вітамін А, який потрібен для гарного зору, здорової шкіри та ефективної імунної системи. Чимало помаранчевих продуктів багаті калієм, достатня кількість якого в організмі має важливе значення для здоров’я нервів і м’язів, підтримки в нормі артеріального тиску та запобігання гіпертонії», – каже Олег Швець.

Ще один спільний вітамін для багатьох помаранчевих продуктів – вітамін С, що зміцнює імунну систему, покращує здоров’я серцево-судинної системи та навіть уповільнює утворення зморшок.

Які переваги для здоров’я мають овочі та фрукти помаранчевого кольору

Апельсини. Один апельсин середнього розміру містить 70 мл вітаміну С і 237 мл калію, а також вітамін А, кальцій плюс три грами клітковини. Цитрусові є гарним інгредієнтом для багатьох солодких і солоних страв. Завдяки вітамінам і антиоксидантам апельсини сприяють полегшенню симптомів при астмі, бронхіті, пневмонії, запобігають утворенню каменів у нирках, високому кров’яному тиску, артриту та діабету.

Гарбуз. Він багатий на бета-каротин, лише одна чашка вареного овочу забезпечує 200% рекомендованої дози вітаміну А. Він є малокалорійним, тож його спокійно можуть вживати ті, хто хоче схуднути. Гарбуз чудово смакує в класичних десертах, а також у пікантних стравах, як-от гарбузове ризотто.

Морква. Це універсальний овоч, що є важливим інгредієнтом супів, рагу, салатів і навіть десертів. Є найбагатшим рослинним джерелом бета-каротину. Назва антиоксиданту «бета-каротин» походить від латинської назви моркви. Також цей овоч забезпечує вітаміном K, кальцієм і корисними волокнами, які допомагають регулювати рівень цукру в крові. Морква сприяє зниженню рівню холестерину та ризику серцевих захворювань, допомагає запобігти дегенерації жовтої плями та контролювати рівень інсуліну у хворих на діабет.

Абрикоси. Вони багаті на вітаміни A, E і C, калій, марганець і групу поліфенольних антиоксидантів, які називаються флавоноїдами, що сприяють зниженню ризику таких хвороб, як діабет і серцеві захворювання.

Манго. Його називають «королем фруктів», оскільки в смаку поєднуються апельсини, персики та ананаси. Плоди манго багаті на вітаміни А і С, залізо, лютеїн і зеаксантин, що корисні для шкіри, зору та травної системи. Цей фрукт має високий вміст заліза, що допомагає боротися з анемією.

Батат. Одна солодка картопля середнього розміру містить 400% рекомендованої добової норми вітаміну А. Вона корисна для мозку, сприяє здоров’ю кишківника та регулює рівень цукру в крові. Батат також позитивно впливає на жіночу репродуктивну систему, посилюючи вироблення прогестерону.

Болгарський перець. Колір болгарського перцю вказує на його зрілість: першим збирають зелений перець, другим жовтий, далі – помаранчевий і повністю дозрілий – червоний. У міру дозрівання болгарський перець більш солодким, а також стає поживнішим, багатим на бета-каротин та вітамін С.

Хурма. Ніжно-солодкий фрукт завдяки унікальному смаку, текстурі є неабияк корисний для здоров’я. Він є джерелом вітамінів А і С, а також марганцю.

Мандарини. Вони солодші за будь-які інші цитрусові, містять вітаміни та антиоксиданти, які підтримують імунітет, мають протективні властивості проти виникнення новоутворень та покращують здоров’я мозку, шкіри та серця.

Персики. Вони не лише солодкі та соковиті, а й є чудовим джерелом харчових волокон, калію, вітамінів А і С.

Помідори. Помаранчеві помідори черрі, як правило, м’які та трохи солодкуваті. Вони є хорошим джерелом вітаміну А та лікопену.