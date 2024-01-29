Овочі, фрукти та ягоди червоного кольору є природно низькокалорійними та містять вкрай мало натрію. Вони є чудовим джерелом каротиноїдів, зокрема, лікопену, який надає цим продуктам червоний відтінок. Доведено, що лікопен допомагає захистити організм людини від низки онкологічних захворювань: від раку легенів, раку грудної та передміхурової залози, раку шкіри, раку товстої кишки та раку стравоходу, повідомив експерт МОЗ, дієтолог-гастроентеролог Олег Швець.

Антиоксиданти, включаючи антоціани, лікопен, флавоноїди та ресвератрол, які містяться у червоних овочах, ягодах і фруктах допомагають також боротися і з серцевими захворюваннями, покращують зір знижують артеріальний тиск, запалення і дегенерацію жовтої плями. Збільшення кількості антиоксидантів знижує окислювальний стрес, а, отже, і ризик багатьох хвороб, включаючи артрит, діабет 2 типу, інсульт.

Які продукти червоного кольору слід регулярно включати в меню

Фрукти та ягоди: журавлину, гранати, вишні, червоні апельсини, малину, полуницю, кавун, червоні яблука, червоний виноград, червоний грейпфрут, гуаву.

Овочі: червоний болгарський перець, томати, червону квасолю, червоний перець, буряк, редиску, червону цибулю, червону картоплю, ревінь.

Як вони впливають на організм?

Помідори. Вони містять високий рівень лікопену, який допомагає боротися з раком передміхурової залози, раком стравоходу та раком товстої кишки Дослідження показують: лікопен є потужнішим в оброблених продуктах і стравах з томатів, таких як супи, рагу та томатний соус.

Полуниця. Ця ягода є хорошим джерелом фолієвої кислоти, калію та вітаміну С. Вітамін С є потужним антиоксидантом, який покращує роботу імунної системи та знижує рівень шкідливого холестерину. Одна порція полуниці (120-150 г) містить більше вітаміну С, ніж апельсин.

Журавлина. Допомагає запобігти інфекції сечовивідних шляхів, не даючи бактеріям «прилипнути» до стінок сечовивідних шляхів. Це завдяки антиоксиданту проантоціанідину, який містять ці ягоди.

Вишні. Насиченого темно-червоного кольору вишням надають антоціани. Ці речовини захищають організм від пошкодження вільними радикалами, що прискорюють процес старіння, а також викликають загибель клітин.

Малина. Вона багата на клітковину, яка допомагає знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) або поганого холестерину. Також містить значну кількість цинку, ніацину, калію та широкий спектр поліфенольних фітохімічних речовин, таких як лігнани, дубильні речовини, фенольні кислоти та флавоноїди. Антоціани в малині зменшують запалення та знижують ризик діабету та серцевих захворювань.

Червоний болгарський перець. Він є чудовим вибором для здорової імунної системи, містить вітаміни А, С, В6, Е, фолієву кислоту і є дуже низькокалорійним.

Червона квасоля. Вона містить велику кількість корисної для серця клітковини, цинку, який підтримує репродуктивне здоров’я та загоює рани, а також вітаміни групи В, що допомагають забезпечити фізіологічні неврологічні функції. Ці бобові також містять калій і фолієву кислоту.

Буряк. Цей овоч є одним з найкращих антиоксидантних овочів, чудовим джерелом клітковини, калію, вітаміну С і фолієвої кислоти. Ці поживні речовини відіграють важливу роль у зниженні артеріального тиску, підвищенні спортивної витривалості та покращенні кровотоку.

Кавун. У нього є багато лікопену, який зменшує ризик серцевих захворювань та інсульту шляхом зниження холестерину ЛПНЩ. Крім того, він знижує ризик розвитку раку передміхурової залози та макулярної дегенерації.