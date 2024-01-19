Ці продукти чоловікам варто частіше включати у свій раціон

Багато чоловіків шукають можливості повернути рівень чоловічих статевих гормонів на рівень, який демонструє молодий організм, бо з віком рівень тестостерону має тенденцію до зниження. А це може призвести до низького статевого потягу, труднощів з підтриманням ерекції, втоми, втрати кісткової та м’язової маси, збільшення ваги, розладів настрою (тривога та депресія), каже експерт МОЗ, дієтолог-гастроентеролог Олег Швець. Окрім того, згідно з результатами досліджень, чоловіки з низьким рівнем тестостерону частіше мають високий кров'яний тиск і діабет 2-го типу.

Підтримувати рівень тестостерону в межах рекомендованого діапазону, за словами лікаря, можна за допомогою збалансованого харчування та активного способу життя. І спеціаліст називає продукти, які сприяють кращій продукції тестостерону.

1.Шпинат. Він є чудовим джерелом магнію, який бере участь у розвитку м’язів і необхідний для репродуктивної функції у чоловіків будь-якого віку.

2.Устриці. Вони мають багато цинку, що підвищує рівень тестостерону, а також гормону росту. Обидва гормони покращують ріст м’язів і фізичну працездатність.

3.Часник і цибуля. Містять хімічну речовину – діалілдисульфід. Вона стимулює вивільнення гормону, що збільшує вироблення тестостерону. Цибуля також є хорошим джерелом антиоксидантів, а часник містить аліцин. Ця біологічно активна сполука знижує рівень кортизолу, що конкурує з тестостероном у м’язових клітинах. Зменшення присутності кортизолу звільняє місце для тестостерону.

4.Бразильські горіхи. Містять мікроелемент селен, необхідний для підтримки здорового гормонального фону. Селен поліпшує рухливість сперматозоїдів, спричинену дефіцитом тестостерону.

5.Броколі. Капустяні овочі, такі як броколі, мають високий вміст індолів, протиракових сполук, що опосередковано підвищують вироблення тестостерону. Зокрема, вони сприяють зниженню рівня естрогену, який пригнічує вироблення чоловічих статевих гормонів.

6.Яйця. У жовтку багато холестерину, а також мононенасичених і насичених жирів, що забезпечують більшу частину гормональної стимуляції. Холестерин є одним з будівельних блоків тестостерону, без якого неможливий синтез цього гормону. Яйце також містить аспарагінову кислоту, амінокислоту, що стимулює вироблення тестостерону.

7.Жирна риба. Містить Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які корисні для здоров’я сперми. Тунець має високий вміст вітаміну D, пов’язаний зі збільшенням тривалості життя та виробленням тестостерону.

8.Банани та авокадо. Банани містять фермент бромелайн, вітаміни групи В і калій, що допомагають підвищити рівень тестостерону. Вони також є хорошими джерелами антиоксидантів та підтримують високий рівень енергії. Авокадо має високий вміст вітаміну B6 і фолієвої кислоти і, як вважається, підвищує рівень тестостерону.

9.Червоне м’ясо. Містить велику кількість цинку у формі, яка легко засвоюється, і багато насичених жирів, що сприяють виробленню тестостерону.

10. Боби. Вони багаті на білок і цинк. Для підвищення рівня тестостерону вибирайте квасолю, нут або сочевицю.

11. Гарбузове насіння. Хороше джерело цинку, що бере участь у багатьох ферментативних процесах в організмі, включаючи виробництво тестостерону.

12. Кокос. Є джерелом насиченого жиру, який відіграє важливу роль у виробленні тестостерону.

Серед інших продуктів, що допомагають підвищити рівень тестостерону, гастроентеролог називає мигдаль, спаржу, капусту, цвітну капусту, каву, темний шоколад, оливкову олію першого віджиму, збагачені каші, збагачене рослинне молоко, мед, лимон, горіхи макадамії, гриби, петрушку, родзинки, солодка картопля, волоські горіхи, йогурт.