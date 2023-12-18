Храп – проблема не лише того, хто хропить, а й того, хто спить поруч

Хропіння під час сну – проблема не лише того, хто хропить, а й того, хто спить поруч, бо він не може спокійно спати, а значить, повноцінно відпочити. І це може призвести до проблем у шлюбі. Хропіння є доволі поширеним явищем: 45% людей хроплять час від часу. Чоловіки хроплять частіше, ніж жінки.

Експерт МОЗ, лікар-гастроентеролог Олег Швець каже: 75% людей, які хроплять, мають обструктивне апное сну (коли дихання порушується на короткий проміжок часу), що підвищує ризик розвитку серцевих захворювань та їхніх небезпечних для життя ускладнень. І радить не займатися самолікуванням храпу спреями та таблетками без консультації з лікарем, бо багато засобів проти хропіння продаються без проведення відповідних наукових досліджень, які б підтверджували їх ефективність. Лікар ділиться простими способами, які допоможуть позбутися храпу.

Сім простих способів проти храпу

Змініть позу. «При лежанні на спині основа язика та м’яке піднебіння опускаються до задньої стінки горла, викликаючи вібруючий звук під час сну. Сон на боці допоможе цього уникнути. Є спеціальні подушки для підтримки тіла на повну довжину, які допомагають спати саме на боці. Ще один цікавий спосіб відучитися спати на спині – приклеїти тенісні м’ячі до задньої частини піжами, що заважатимуть перебувати у цьому положенні», – каже лікар.

Та якщо хропіння продовжується незалежно від пози сну, причиною може бути обструктивне апное сну. Тоді не варто відкладати візит до лікаря.

Схудніть. Інколи хропіння пов’язане з набором ваги, якщо до цього людина не хропіла. Надлишок жирової тканини навколо шиї стискає внутрішній діаметр горла. Це підвищує ймовірність його згортання під час сну, що спричиняє хропіння. У такому випадку позбавившись зайвих кілограмів, людина зможе забутися і хропіння.

Уникайте алкоголю. Алкоголь і заспокійливі засоби знижують тонус м’язів задньої стінки горла в стані спокою, що підвищує ймовірність хропіння. Навіть люди, які зазвичай не хроплять, будуть хропіти після вживання алкоголю. За чотири-п'ять годин до сну не рекомендується вживати алкоголь.

Дотримуйтесь правил гігієни сну. Ігнорування ними може мати погані наслідки. Скажімо, після довгих годин роботи без достатнього сну людина лягає перевтомленою. Тоді сон міцний і глибокий, м’язи стають максимально розслабленими, що викликає хропіння.

Відкрийте носові ходи. Коли ніс закладений, наприклад, через застуду, найімовірніше, швидке повітря спричинить хропіння. Відкрити носові ходи перед сном допоможе гарячий душ, під час якого можна промити ніс солоною водою. Або промити носові проходи розчином солоної води за допомогою спеціального чайника неті пот. Ще є назальні смужки, які покращують потік повітря в носі.

Змініть подушки. «Пилові кліщі, що накопичуються в подушках, можуть викликати алергічні реакції та призвести до хропіння. А коли домашні тварини сплять в ліжку з власником, він вдихає їх лупу, це ще один поширений подразник. Щоб мінімізувати кількість пилових кліщів і алергенів, чистіть подушки один раз на пару тижнів і замінюйте їх кожні шість місяців. І не допускайте домашніх тварин у спальню», – радить лікар.

А ось купувати спеціальні подушки для запобігання хропінню, на його думку, купувати не варто. Вони підпирають голову, що вирішує проблеми з носом, але може викликати біль у шиї.

Пийте багато рідини. При зневодненні виділення з носа та м’якого піднебіння стають більш липкими. Це посилює хропіння. Щодня жінкам рекомендують споживати близько 2,2 л рідини, а чоловікам — 2,7 л.