Проблемам з кишківником можна запобігти

Запор є надзвичайно розповсюдженим шлунково-кишковим розладом, який вражає людей будь-якого віку. Він дошкуляє 20% дорослих і майже 30% дітей. Жінки з цією проблемою стикаються частіше, ніж чоловіки, а також літні люди.

Зіткнувшись з такої проблемою, люди не відразу звертаються по допомогу до лікарів, через що виникають різноманітні ускладнення. Дієтолог-гастроентеролог, експерт МОЗ Олег Швець поділився порадами, що робити людям, які мають такі проблеми, як не допустити ускладнень, а також способами профілактики.

За його словами, є багато факторів, які сприяють запору: харчування з низьким вмістом рослинних харчових волокон (клітковини), надмірне вживання кофеїну, зловживання алкоголем, широкий перелік фармакологічних засобів, ендокринні захворювання (гіпотиреоз), неврологічні захворювання (невропатія), психологічні проблеми.

«Більшість пацієнтів дитячого віку отримує користь від медикаментозного лікування, але у дорослих запор може мати гірший прогноз та серйозно негативно впливає на якість життя», – каже гастроентеролог.

Негативні наслідки запору

Тривалий запор може не лише погіршити якість життя, а й призвести до ускладнень, таких як дискомфорт, спазми в животі, геморой, анальні тріщини, пошкодження тазового дна, нетримання калу, затримка сечі, стеркоральна перфорація (порушення цілісності стінки кишки), ректальний пролапс (розширення і випинання прямої кишки з заднього проходу), заворот (скручування петлі кишечника навколо себе, що викликає кишкову непрохідність), анальний свищ.

За словами лікаря, люди, що мають такі проблеми, часто не звертаються до лікарів, тому й отримують ускладнення. Насправді запор піддається лікуванню та його можна уникнути.

Профілактика запору

Щоб зменшити ймовірність розвитку запору, а також полегшити його прояви, дієтолог-гастроентеролог радить регулярно дотримуватися таких профілактичних рекомендацій: