Додавання насіння до страв урізноманітнить харчування і принесе чимало користі для здоров'я

Насіння існує мільйони років, але лише нещодавно почали по-справжньому цінувати його поживну цінність. Воно є концентрованим джерелом поживних речовин, від клітковини та здорових жирів до вітамінів і мінералів, які можуть творити дива зі здоров’ям людини, повідомляє Eat This, Not That.

Насіння є чудовим джерелом клітковини. Вживання її у достатній кількості може знизити ризик раку товстої кишки, збагатити мікробіом кишківника та підтримувати баланс цукру у крові. Насіння багате на омега-3 жирні кислоти, які мають протизапальні і заспокійливі властивості. Тож включення різноманітного насіння у раціон – проста і ефективна стратегія урізноманітнення харчування.

Насіння дуже легко включити у раціон, бо його можна додавати до салатів, смузі, йогуртів, супів, пудингів, випічки тощо. Воно не лише корисне, а й надає стравам особливого смаку.

Чим багате і корисне для людини різноманітне насіння

Існує багато різноманітного насіння, але фахівці виділяють шість найкорисніших для здоров’я видів насіння.

Насіння чіа. Воно є джерелом поживних речовин. У двох столових ложках є 9 г клітковини, 4 г білка та значна кількість мікроелементів, включаючи залізо, магній, фосфор і цинк. Відповідно до мета-аналізу 2021 року, насіння чіа є рослинним джерелом омега-3 жирних кислот і може підтримувати здоров’я серця, знижуючи загальний холестерин, тригліцериди та (поганий) холестерин, одночасно підвищуючи рівень (хорошого) холестерину, знижує артеріальний тиск у людей з діабетом 2 типу.

Насіння льону. Порція з двох столових ложок містить 4 г клітковини, 2,5 г білка та 6 г здорових омега-3 жирних кислот. Це насіння допоможе боротися з закрепами, урізноманітніти мікробіом кишківника, знизити артеріальний тиск, а також знизити стрибки рівня цукру в крові після прийому їжі, багатої вуглеводами. Воно містить і такі важливі мікроелементи, як мідь, марганець і магній.

Насіння коноплі. Багате корисними жирами, насіння конопель має оптимальне співвідношення (3:1) омега-6 і омега-3 жирних кислот. Вживання цього насіння запобігає розвитку хронічних захворювань. Порція з трьох столовоих ложок містить 10 г повноцінного білка, а також фосфор, магній, тіамін та 100% добової норми марганцю.

Кіноа. Згідно з мета-аналізом 2020 року, додавання кіноа до раціону доможе підтримувати здоров’я серця, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань. Включення кіноа у веганську дієту допомагає вирішити загальну проблему споживання білка, яка може бути проблемою для деяких веганів.

Насіння кунжуту. Насіння кунжуту (біле, чорне та золотисто-коричневе) є хорошим джерелом вітамінів B1, B3 і B6. Вітамін B6 необхідний для метаболізму вуглеводів, жирів і білків.Відомо, що лігнани, що входять до складу цього насіння , мають протизапальні та протиракові властивості.

Гарбузове насіння. Воно надзвичайно поживне, у ньому багато білка, воно є відмінним джерелом магнію, цинку, фосфору, селену, антиоксидантів, поліненасичених і мононеначисених жирних кислот.