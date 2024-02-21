Додавання спецій зробить ранкове кавування не лише смачним, а й корисним

Аби зберегти когнітивні функції та довгострокове здоров'я мозку, люди вдаються до різних способів – від різноманітних ігор до змін у харчуванні. Експерти припускають, що є ще один спосіб для стимуляції мозку – це додавання вранці до кави різноманітних спецій.

Доктор Брендон Кроуфорд, невролог, який спеціалізується на здоров’ї та лікуванні мозку, назвав She Finds спеції, які варто додавати до ранкової кави, і повідомив про потенційні переваги їх щоденного споживання.

П’ять спецій, які варто додавати до ранкової кави

1.Кориця. За словами доктора Кроуфорда, кориця – це не просто ароматна добавка до лате. Це потужне джерело антиоксидантів, необхідних для захисту нейронних структур від окислювального стресу. «Кориця також може регулювати рівень цукру в крові, що має вирішальне значення для підтримки когнітивних функцій і запобігання нейродегенеративним захворюванням», – каже невролог.

2. Куркума. Куркумін, який вона містить, відомий своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями, він допомагає зменшити запалення та окислювальне пошкодження мозку – фактори, які часто пов’язують із такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера. «Куркумін також підвищує рівень мозкового гормону BDNF, який прискорює ріст нових нейронів і бореться з різними дегенеративними процесами в мозку», – каже доктор Кроуфорд.

3. Імбир. Коли мова заходить про протизапальні спеції, ви не помилитеся з імбиром. «Імбир, відомий своїми сильними протизапальними властивостями, може допомогти покращити когнітивні функції, зменшуючи запалення та окислювальний стрес», — каже доктор Кроуфорд.

Це також допомагає для концентрації уваги та когнітивної спритності. Не бов’язково додавати до кави лише одну спецію, скажімо, імбир і куркума чудово поєднуються.

4. Мускатний горіх. Нема нічого кращого за трохи мускатного горіха в холодні місяці. Доктор Кроуфорд підкреслив нейропротекторні властивості мускатного горіха, які можуть поліпшити пам’ять і запобігти дегенерації нервових шляхів. «Мускатний горіх також покращує настрій, що може сприяти більш зосередженому та позитивному психічному стану», — каже він.

5. Чорний перець. Не кривіться, поки не спробуєте. Чорний перець може не тільки додати неповторного смаку ранковій каві, але він також має значні переваги для здоров’я мозку, особливо в поєднанні з куркумою. За словами доктора, піперин, активна речовина в чорному перці, може підвищити засвоєння куркуміну (з куркуми) до 2000%. «Ця синергія не тільки посилює переваги куркуміну для мозку, але також допомагає покращити травлення та засвоєння поживних речовин, опосередковано підтримуючи когнітивне здоров’я», – твердить доктор.

Додавання цих спецій до щоденної чашки кави може сприяти довгостроковому здоров’ю мозку. Тож на полицю, де стоїть кавомолка, поставте поруч спеції. Вони зроблять ранкове кавування не лише смачним, а й корисним, стануть секретним інгредієнтом, який допоможе зберегти здоров’я мозку.