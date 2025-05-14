У чоловіка почалися проблеми зі здоров'ям після того.я к він напився води із джерела

До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані госпіталізували 60-річного мешканця Львівщини, який під час відпочинку у Карпатах напився води із гірського джерела. У нього діагностували гепатит А.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло, яка приймала хворого, 60-річний чоловік поступив до лікарні у суботу ввечері 10 травня. Він скаржився на загальну слабість м’язів, озноб, підвищену температуру тіла. Ознаки нездужання у чоловіка були десь вже три тижні. У понеділок, 12 травня, його перевели у реанімацію. Його стан – стабільно важкий.

Де міг заразитися вірусом гепатиту А? Пацієнт розповів лікарям, що під час відпочинку у Карпатах на Івано-Франківщині, він пив проточну воду із гірського джерела.

Зараз в Україні у різних регіонах фіксують спалахи гепатиту А: спалах зафіксували у Києві, на Закарпатті, у селі Іза Хустського району. На Львівщині цього року, як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, зафіксовано вже 34 випадки гепатиту А, з них чотири випадки – у квітні.

Що таке гепатит А

Гепатит А (хвороба Боткіна) – це гостра вірусна інфекція, яка вражає печінку. Захворювання викликає вірус гепатиту А, який в основному передається через брудні руки, заражену воду, інфіковані вірусом овочі та фрукти, через близький контакт із хворим, спільний посуд, рушники тощо.

Чим небезпечний цей збудник? У цього захворювання дуже довгий інкубаційний період. Від того моменту, як збудник потрапив в організм людини, і до моменту появи перших клінічних ознак хвороби може пройти до 45 діб. Людина найбільш заразною є тоді, коли ще не має класичних симптомів запалення печінки – пожовтіння склери, слизових, шкірних покровів. Хворий може відчувати незначне нездужання, підвищення температури, втому. І в цей період хворий є найбільш небезпечний для оточуючих.

Симптоми захворювання

біль у животі

підвищення температури тіла

нудота, блювання

діарея

втрата апетиту

слабкість, головний біль

важкість у правому підребер’ї

темна сеча та знебарвлений стілець

пожовтіння шкіри, склер, слизових

Люди, які перехворіли на гепатит А, отримують імунітет від цієї недуги на все життя. Також тривалий імунітет від інфекції забезпечує вакцинація.

Як вберегтися?

За словами лікарів, дотримання правил загальної гігієни допоможе уникнути цього захворювання: мити руки після відвідин санвузла, перед споживанням їжі, після того, як побували у громадських місцях тощо. Ретельно мити овочі, фрукти, упаковування продуктів, посуд та кухонні столи, не вживати воду сумнівної якості. Найкраще пити бутильовану воду або кип’ячену.

Ще один вид профілактики – вакцинація. Вакцинація від гепатиту А належить до рекомендованих, тобто, або людина сама купує вакцину, або може вакцинуватися за кошти підприємств, установ чи організацій.