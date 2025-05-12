Село Іза називають столицею лозоплетіння Закарпаття

Через зростання захворюваності на вірусний гепатит А у селі Іза Хустської громади заборонили проведення масових заходів та закрили на карантин усі заклади освіти. Рішення прийняли на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС, повідомили у Хустській міській раді 12 травня.

«На території села встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру. У зв’язку з цим заборонено масові заходи (весілля, святкування тощо) до 21 червня 2025 року та закрито заклади освіти села Іза – впроваджено карантин», – зазначили в міськраді.

Служби санітарного нагляду та громадської безпеки перевірятимуть об’єкти торгівлі, відбиратимуть проби та проводитимуть дезінфекцію води, а також обстежуватимуть контактних осіб. Жителів села Іза просять уникати масових зібрань, обмежити соціальні контакти, вживати лише кип’ячену або бутильовану воду, дотримуватися правил особистої гігієни, а за перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно звернутися до лікаря.

Додамо, що село Іза називають столицею лозоплетіння Закарпаття. Упродовж усього року уздовж дороги простягається імпровізований ринок плетених виробів, де можна купити не тільки сувеніри, а й цілі комплекти плетених меблів.

Що таке гепатит А

Гепатит А (хвороба Боткіна) – це гостра вірусна інфекція, яка вражає печінку. Захворювання викликає вірус гепатиту А, який в основному передається через брудні руки, заражену воду, інфіковані вірусом овочі та фрукти, через близький контакт із хворим, спільний посуд, рушники тощо.

У цього захворювання дуже довгий інкубаційний період. Від того моменту, як збудник потрапив в організм людини, і до моменту появи перших клінічних ознак хвороби, може пройти до 45 діб. Людина найбільш заразною є тоді, коли ще не має класичних симптомів запалення печінки – пожовтіння склери, слизових, шкірних покровів. Хворий може відчувати незначне нездужання, підвищення температури, втому. І в цей період хворий є найбільш небезпечний для оточуючих.