У минулому році на лікуванні у Волинському обласному медобʼєднанні захисту материнства і дитинства перебували десятеро пацієнтів із токсичним гепатитом. Це захворювання печінки, спричинене дією хімічних речовин на її клітини. У деяких дітей захворювання спровокував прийом препаратів від глистів. Про це повідомили 8 січня на сторінці медобʼєднання у Facebook та попередили, що використовувати протигельмінтні препарати як засіб профілактики не можна.

«Протигельмінтні препарати спровокували токсичний гепатит у 11-річного хлопчика із Ковельського району. Батьки вирішили, що у дитини глисти, адже він скаржився на біль у животі і причину визначити не вдавалося. Після третьої таблетки препарату у дитини виникла жовтяниця та стала темною сеча. Пацієнта скерували в дитячу обласну лікарню, де він протягом десяти днів перебував на стаціонарі, а зараз продовжує лікування вдома», – розповіла ZAXID.NET дитяча гастроентерологиня Тетяна Перчук.

Деякі діти отримують ураження печінки після прийому першої таблетки протигельмінтних препаратів. Тому лікарі застерігають від необґрунтованого прийому таких ліків та наголошують, що профілактика зараження гельмінтами не включає прийом протигельмінтних препаратів.

«Така терапія застосовується лише у ситуаціях, коли зараження гельмінтами підтверджено. Натомість важливою є первинна профілактика – ретельне миття рук (наприклад, після туалету, перед їжею, після ігор у пісочниці), миття фруктів та овочів перед вживанням», – йдеться в дописі медобʼєднання.

За словами Тетяни Перчук, у її практиці були також випадки, коли дітям дігностували недугу після миття ванни хімічним засобом у закритому приміщенні або після прогулянки біля поля, яке обробили засобами від шкідників. Іноді токсичний гепатит може виникнути внаслідок поліпрагмазії – надмірного прийому ліків навіть при ГРВІ чи застуді.

Прояви токсичного гепатиту можуть бути різними. Серед найпоширеніших симптомів:

жовтяниця (жовтіння шкіри та білка очей);

біль у правій верхній частині живота;

збільшення розмірів печінки;

нудота, втрата апетиту, зниження ваги;

набряки на ногах та животі.

«Ураження печінки може проявитися не одразу, а й навіть через декілька місяців після контакту з токсичними речовинами», – додала Тетяна Перчук.

Здебільшого токсичний гепатит виліковний. Однак в подальшому діти потребують тривалого лікарського контролю, а подекуди ураження печінки токсинами може спричинити важкі наслідки для здоров’я, тому батьків закликають зважати на зміни в самопочутті дитини й вчасно звертатися по медичну допомогу.