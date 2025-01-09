Під час операції хірурги видалили хлопчику селезінку, вагою 900 г

Спеціалісти Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) діагностували у 10-річного хлопчика з Волині комбінацію трьох серйозних захворювань – неспецифічного виразкового коліту з позакишковими проявами, спадкового сфероцитозу та спадкового гемохроматозу. Пацієнтів з таким діагнозом у світі небагато. Подібний збіг захворювань у медичній літературі описаний лише один раз.

До 10 років, за словами мами, син був здоровий і активний. Та згодом з’явився періодичний біль у животі, дискомфорт у правому кульшовому суглобі та значне збільшення розмірів живота. По допомогу родина звернулися до лікарів Центру, повідомили у медзакладі.

У Центрі хлопчику провели повну діагностику. З'ясувалося, що живіт волинянина збільшений через надмірно великі селезінку та печінку. Аналіз крові також викликав занепокоєння: у дитини виявили ознаки наростаючої анемії, лейкоцитоз і мікросфероцити. Щоб з’ясувати причини таких змін, гематологи вирішили провести молекулярно-генетичне дослідження (повне екзомне секвенування). Результати дослідження здивували навіть досвідчених лікарів. У хлопчика виявили три складні захворювання:

неспецифічний виразковий коліт із позакишковими проявами – захворювання, яке часто супроводжується болем у животі, лихоманкою, кров’яними випорожненнями, а в окремих випадках – артритами чи афтозними стоматитами,

спадковий сфероцитоз - поширена генетична форма анемії, пов’язана із дефектом мембрани еритроцитів,

спадковий гемохроматоз – одна з найбільш поширених генетичних патологій, яка спричиняє накопичення заліза в органах, призводить до їхньої дисфункції.

За словами лікарів, подібний збіг захворювань описаний у доступній медичній літературі лише один раз. Лікування хлопчика вимагало участі одразу багатьох фахівців: гастроентерологів, гематологів, імунологів і хірургів.

Перед хірургічним втручанням, щоб знизити ризики інфекційних ускладнень, маленького пацієнта вакцинували проти пневмококів і менінгококів. Під час терапевтичної спленектомії хірурги лікарні видалили селезінку вагою 900 г.

Зараз хлопчик перебуває під наглядом лікарів Центру. Лікарям вдалося стабілізувати його стан та запобігти ускладненням.