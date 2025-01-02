Попереду на дівчинку чекає ще декілька операцій і тривала реабілітація

У Центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») проходить лікування 13-річна Софія з Дрогобича, яка отримала надскладні переломи під час ДТП. Пацієнтка перенесла вже 13 операцій, попереду ще декілька і тривала реабілітація.

Софія наприкінці серпня 2024 року разом з подругою поверталася ввечері додому, коли на неї наїхав автомобіль. Вона отримала важкі травми: вкрай рідкісний та складний «метеликоподібний» перелом тазу зі зміщенням уламків кісток, перелом середньої третини стегна та повне відшарування тканин в ділянці правої сідниці, стегна та гомілки, які загрожували омертвінням тканин, повідомили у лікарні.

Спершу стан дівчинки частково стабілізували у місцевій лікарні за рахунок іммобілізації переломів в апаратах зовнішньої фіксації (АЗФ) та компенсували велику втрату крові, а за дві доби перевели до львівського «Охматдиту». Стан дитини був важкий, зумовлений розвитком шоку, крововтратою та інфікованими обширними ранами.

«Стан дитини був вкрай важкий. Ми у перший день госпіталізації прооперували дитину, виконали необхідний перемонтаж апаратів зовнішньої фіксації на стегні та окремо - на множинні переломи кісток тазу. Також, враховуючи великі за розміром, інфіковані, обширні рани сідничної ділянки та гомілки, нам довелося провести некректомію (висічення нежиттєздатних тканини)», – каже ортопед-травматолог Тарас Москаль.

Також дівчині виконали численні переливання препаратів крові: еритроцитарної маси, плазми. Загалом, Софія перенесла 13 операційних втручань.

Нині дівчинка вже ходить з милицями, переломи тазу та стегна зрослися, вона також пройшла курс реабілітації у Центрі. Попереду на дівчинку чекає ще кілька операцій для косметичного відновлення стану нижньої кінцівки (зовнішня корекція дефектів). Вона буде ще під наглядом команди фахівців і потребуватиме подальшої тривалої реабілітації.