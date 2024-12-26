Дівчинка перебуває під спостереженням лікарів

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 13-річну дівчинку, у якої під час обстежень було діагностовано подвоєння внутрішніх статевих органів.

Дівчина звернулася до лікарів із скаргами на гострий біль у животі, що не минав після прийому знеболювальних. Пацієнтці зробили екстрену діагностичну лапароскопію, під час якої лікарі діагностували подвоєння матки. Одна матка була нормальних розмірів, друга була збільшена у 3,5 рази. На УЗД органів малого тазу у пацієнтки виявили повне подвоєння внутрішніх статевих органів: дві матки, дві шийки матки, дві піхви. Одна піхва розвинена правильно, друга мала агенезію гімена, тобто не мала правильної анатомічної будови і закінчувалася сліпо, повідомили у лікарні.

«У дівчинки почалася менструація. З однієї матки менструальні виділення санувалися нормально, а з іншої не відходили зовсім, у зв'язку з відсутністю отвору», – каже гінекологиня Наталія Козак.

Дівчинку прооперували. Під час оперативного втручання хірурги провели фенестрацію (формування отвору) піхви і очистили її. Після втручання менструації відбувалися фізіологічно та не супроводжувалися болем. Лікарі продовжують спостерігати за пацієнткою.

Про цю вроджену патологію, кажуть у лікарні, не знали ні дівчинка, ні її батьки, бо до цього дівчинку не обстежували. Зазвичай такі патології лікарі діагностують у період статевого дозрівання, коли у дівчинки починаються місячні. Тож лікарі радять батькам приводити доньок на профілактичні огляди.