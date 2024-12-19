Тепер спокійні і дівчинка, і мама

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 10-річну дівчинку з Борислава з невусом молочної залози, розміром 12 на 9 см.

Дівчинка народилася з родимкою на молочній залозі зліва. Лікарі, до яких спершу звернулися батьки, рекомендували спостерігати за нею і не втручатися, якщо вона не збільшуватиметься в розмірах. Однак родимка почала рости, вона охопила всю молочну залозу, тож батьки звернулися на консультацію до спеціалістів «Охматдиту», повідомили у медзакладі.

Після обстежень лікарі встановили діагноз – меланоформний невус лівої молочної залози. Це доброякісне пухлинне утворення шкіри, яке з часом може трансформуватись у злоякісну форму, що складно піддається лікуванню.

«Взагалі невуси, які уражають ділянки шкіри більше як 3 см, особливо якщо вони змінюють забарвлення, потрібно обстежувати та за потреби видаляти. Якщо до видалення є протипоказання через супутні захворювання, то необхідно як мінімум раз на рік звертатися до спеціаліста для огляду»,– каже дитячий хірург Микола Микита.

Батьки дівчинки розповіли, що невус заважав дівчинці, влітку вона не могла роздягнутися. Ставало дедалі некомфортніше, невус почав активно рости і змінювати забарвлення. Він уже був розміром 12 на 9 см. Тож батьки погодилися на операцію.

Операція пройшла успішно. Спеціалісти радять регулярно перевіряти всі родимки у дітей та дорослих, особливо якщо їх розмір перевищує 3 см або вони змінюють форму, забарвлення чи структуру. І у разі виникнення змін негайно звертатися до лікаря. Профілактичні огляди у дерматолога проходити раз на рік, навіть якщо родимки не викликають підозр. І захищати шкіру від впливу ультрафіолету, бо це знижує ризик розвитку нових невусів та їхньої трансформації.