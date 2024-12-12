"Швидка" достпавила учня до львівської дитячої лікарні

Лікарі екстреної медичної допомоги врятували 12-річного учня, у якого в школі сталася зупинка серця. Виклик про погіршення стану дитини та судоми медики отримали зі школи одного із сіл Золочівщини. Коли фельдшери «швидкої» приїхали до навчального закладу, шкільна медсестра робила учневі непрямий масаж серця, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

«У дитини була кровотеча з ротової та носової порожнини. Я розпочала компресію, колеги здійснили санацію ротової порожнини та замоніторували пацієнта. Зчитали ритм – фібриляційний, тобто нерівномірний. Провели дефібриляцію, встановили ларингеальну маску, яка забезпечує доступ до дихальних шляхів», – повідомила фельдшерка з медицини невідкладних станів Мирослава Лазарєва.

У дитини зупинилося серце. Хлопчику вкололи адреналін – і на 6-й хвилині реанімації серцевий ритм відновився. З’явився пульс і дихання, проте дитина лишалася без свідомості.

Медики «швидкої» стабілізували стан учня і госпіталізували його в реанімаційне відділення Золочівської центральної районної лікарні. В стаціонарі хлопчик уже самостійно дихав, проте все ще перебував у комі. Із районної лікарні команда медицини катастроф перевезла пацієнта до Львова, в обласну дитячу лікарню «Охматдит». Там медики підтвердили діагноз, виставлений фельдшерською командою екстренки, – синдром WPW (вроджена аномалія структури серця).

Після доби, проведеної в комі, хлопчик прийшов до тями 6 грудня. Станом на зараз хлопчика вже перевели в палату загальної терапії. У медиків щодо пацієнта оптимістичні прогнози – сучасна медицина навчилася справлятися з такими захворюваннями.