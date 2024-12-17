Щасливий хлопчик з батьками вже поїхав з лікарні додому, на Самбірщину

Із Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) виписали додому 9-річного мешканця з Львівщини, якому львівські лікарні успішно пересадили нирку від посмертного донора. Донором органа для хлопчика став 13-річний підліток з Одещини, який помер від інсульту.

Олег (так звати хлопчика) народився зі складною патологією сечовивідних шляхів, яка призвела до ниркової недостатності. І вже у три роки потребував нирковозамісної терапії. На перитонеальному діалізі він перебував шість років. Щоденні сеанси тривали довго, по 12 годин кожен, і це не давало родині жити повноцінно. Сім'я очікувала на пересадку органу, перебувала у Листку очікування на трансплантацію органів, повідомили у Центрі.

4 грудня в Одеській області сталася трагедія, у 13-річного підлітка констатували смерть головного мозку. Довгоочікуваний дзвінок у Центрі пролунав вранці 5 грудня. Трансплант-координатор Центру Оксана Равчак повідомила, що після детальних аналізів з'ясувалося, що Олег найбільш сумісний з реципієнтів, і тому саме йому трансплантують нирку.

«Батьки з району терміново вирушили до Львова, а команда хірургів вирушала на забір органа. Транспортування нирки з Одеської області до Львова передбачало тривалий час холодової ішемії, що викликало хвилювання команди та потребувало повної мобілізації сил. Хірурги розуміли, що операцію треба провести максимально якісно та швидко. З цією метою до трансплантації залучили спеціаліста з Львівської обласної клінічної лікарні Дмитра Бешлея», – кажуть у Центрі.

Трансплантацію пройшла успішно, нирка запрацювала ще на операційному столі. Щасливого хлопчика 16 грудня виписали з лікарні.

Нагадаємо, наприкінці листопада до однієї з лікарень на Одещині госпіталізували 13-річного підлітка з гострим порушенням мозкового кровообігу. На жаль, врятувати його не вдалося і 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Попри великий біль, рідні погодилися на донорство органів аби дати шанс на життя іншим хворим. Завдяки такому рішенню пʼять людей отримати шанс жити далі: легені пересадили 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини, серце отримав 8-річний хлопчик з Дніпропетровщини, нирки – 9-річний хлопчик зі Львова та 6-річна дитина з Вінниччини, печінку – 17-річна дівчина з Києва.

У МОЗ повідомили, що у грудні в Україні відбулася знакова подія для медичної спільноти та пацієнтів, які чекали на трансплантацію. Упродовж двох днів завдяки згоді п’ятьох родин на посмертне донорство лікарі провели 17 трансплантацій. Пересадки проводили у Києві та Львові. У столиці трансплантацію провели в Інституті серця, столичному «Охматдиті», Київському міському центрі нефрології та діалізу, Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова, Київській міській клінічній лікарні №1. У Львові пересадки органів провели у Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) і Львівській багатопрофільній клінічній лікарні інтенсивних методів лікування.