Легені пересадили багатодітній мамі, серце, нирки і печінку - дітям

На Одещині 13-річний підліток став посмертним донором і подарував другий шанс на життя п’ятьом людям. Батьки дитини погодилися на донорство органів після констатації смерті мозку сина.

13-річного хлопчика з Одеської області 28 листопада госпіталізували до Захарівської лікарні з гострим порушенням мозкового кровообігу. Уже через кілька днів, 4 грудня, медики діагностували смерть мозку. Після складного рішення його батьки погодилися на донорство органів, повідомили в Одеській обласній держадміністації.

Завдяки такому рішенню пʼятьом реципієнтам, які довго чекали на донорські органи, провели довгоочікувану трансплантацію: легені пересадили 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини. Серце отримав 8-річний хлопчик з Дніпропетровщини, нирки – 9-річний хлопчик зі Львова та 6-річна дитина з Вінниччини, печінку – 17-річна дівчина з Києва.

Трансплантації провели фахівці Інституту серця, столичного «Охматдиту», Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові.

Усі трансплантації пройшли успішно, пацієнти перебувають у стабільному стані. Лікування фінансується державою в межах Програми медичних гарантій.