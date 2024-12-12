Хлопчик з мамою і лікарями, які пересадили йому нирку

Трансплантологи Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) і Львівської обласної клінічної лікарні пересадили нирку 10-річному мешканцю Судової Вишні, що на Львівщині. Донором органа для хлопчика стала мама.

Андрій народився із вадою сечовидільної системи та хронічною нирковою недостатністю. Майже місяць після народження він провів у відділенні реанімації та інтенсивної терапії лікарні із загрозою переведення на перитонеальний діаліз. Але тоді лікарям вдалося стабілізувати стан дитини і відновити роботу нирок. У 2016 році хлопчику провели хірургічну корекцію вади розвитку сечовидільної системи. Він постійно був під наглядом нефрологів Центру, повідомили у медзакладі.

Та у вересні цього року стан хлопчика різко погіршився. Показники креатиніну і сечовини були критичними, знову гостро постало питання проведення нирковозамісної терапії.

«Загальний стан дитини на момент звернення був важкий. Швидко наростали показники ниркової недостатності та анемія, тож ми розуміли, що хлопчику терміново потрібно розпочинати діалізну терапію або провести трансплантацію нирки. Коли почали обговорювати з батьками можливість родинної трансплантації, вони погодились без сумнівів. За результатами аналізів на сумісність донором органа стала мама Андрійка», – каже дитячий нефролог Роман Андруневич.

За його словами, додіалізна трансплантація нирки є оптимальним варіантом лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Вона не лише дозволяє уникнути ризиків, пов'язаних з діалізом, але й дає кращі показники виживання пересадженої нирки.

Проведення пересадки нирки ускладнювала важка вроджена вада сечовидільної системи. Тому до трансплантації залучили мультидисциплінарну команду з фахівців Львівської обласної клінічної лікарні та команду анестезіологів, нефрологів та урологів Центру.

Трансплантація пройшла успішно. Хлопчик уже вдома і неймовірно радіє, що після реабілітації житиме повноцінним життям.