Підставою стало ймовірне незабезпечення пацієнтів необхідними ліками та медвиробами

Національна служба здоров’я України тимчасово призупинила оплати двом медичним закладам Тернопільщини. Це лікарні в Залізцях та в Товстенькому. Виплати за договором НСЗУ призупинили через те, що пацієнти закупляли за свої гроші медпрепарати та медикаменти, якими держава забезпечує лікарні.

НСЗУ проаналізувала інформацію щодо внесених в електронну систему охорони здоров’я медичних записів, кількості наданих послуг та кількості пацієнтів, а також інформації зі звітів про доходи і витрати за 2024 рік. У деяких лікарень показник середніх витрат на закупівлю ліків та медвиробів на одного пацієнта є надзвичайно низьким. Це свідчить про ризик порушення умов договору з НСЗУ та незабезпечення пацієнтів необхідним лікуванням за державний кошт. Окрім того, такі низькі показники лікарні ніяк не прокоментували, тому НСЗУ призупинило фінансування.

«Підставою стало ненадання цими лікарнями обґрунтованих пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами та медичними виробами за Програмою медичних гарантій», – повідомили у НСЗУ.

На Тернопільщині дві лікарні потрапили у список. Це «Залозецька районна лікарня» Залозецької селищної ради та «Товстенська селищна лікарня» Товстенської селищної ради. Загалом НСЗУ призупинила виплати 36 медичним закладам з різних регіонів України.

Додамо, що Національна служба здоров’я також змінила систему штрафів, які будуть сплачувати лікарні за порушення умов договору з державою. Відповідна постанова уряду уже ухвалена. Штрафи почнуть діяти з моменту переукладання додаткової угоди, яке НСЗУ планує завершити до 1 червня. За кожний встановлений факт неправомірної оплати пацієнтом медичних послуг, тобто коли в нього вимагали кошти, він їх сплатив і це довели, штраф буде 18168 грн, а за кожний встановлений факт внесення недостовірних даних в електронну систему здоров’я будуть стягувати автоматично 302 грн. І за неподання звіту до НСЗУ – 18 168 грн. Ці кошти поповнюватимуть держбюджет.