Серед лікарень, яким призуинили оплату , є і чотири медзаклади з Львівщини

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) призупиняє оплати 36 медичним закладам із різних регіонів України. У цьому переліку є і чотири медичні заклади Львівщини.

«Підставою стало ненадання цими лікарнями обґрунтованих пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами та медичними виробами за Програмою медичних гарантій», – кажуть у НСЗУ.

НСЗУ проаналізувала інформацію щодо внесених в ЕСОЗ медичних записів, кількості наданих послуг та кількості пацієнтів, а також інформації зі звітів про доходи і витрати (1-НС) за 2024 рік. У деяких лікарень показник середніх витрат на закупівлю ліків та медвиробів на одного пацієнта є надзвичайно низьким та свідчив про ризик порушення умов договору з НСЗУ та незабезпечення пацієнтів необхідним лікуванням за державний кошт.

НСЗУ надіслала листи до 206 медичних закладів з вимогою надати пояснення та підтверджуючі документи щодо виявлених обставин у термін до 27 березня 2025 року.

Утім, станом на 13 травня 2025 року, 36 медичних закладів з цього переліку не надали обґрунтованих пояснень або заперечень.

«Відповідно до умов договору, НСЗУ має право зупинити оплату послуг за відповідним пакетом у випадку, якщо надавач не надає документи або інформацію у встановлені строки або в повному обсязі», – кажуть в НСЗУ.

Оплати призупинено таким медзакладам Львівщини:

КНП Львівської обласної ради «Центр спортивної медицини і реабілітації»

КНП «Глинянська міська лікарня» Глинянської міської ради Львівського району Львівської області

КНП Буської міської ради «Буська центральна районна лікарня»

КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»

НСЗУ наголошує, що це не остання ініціатива для забезпечення прав пацієнтів на доступну та безоплатну медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій.