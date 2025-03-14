Трьох посадовців Трускавецької лікарні звинуватили в махінаціях з коштами НСЗУ

Поліцейські повідомили про підозру директору КНП «Трускавецька міська лікарня» Василю Іроденку, а також лікарю-урологу та бухгалтерці цієї лікарні у зловживаннях та шахрайстві з коштами Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Слідчі дрогобицької поліції та оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції задокументували, що упродовж 2023 року підозрювані організували схему заволодіння коштами, що виділяються НСЗУ за програмою медичних гарантій, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів державного бюджету.

За попередніми даними, сума збитків державі становить понад 400 тис. грн. Про викриття злочинної схеми в лікарні першим повідомило місцеве видання Дрогобич.Info. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах.

Підозру оголосили директору лікарні Василю Іроденку та урологу Антону Лоскутову

Підозру оголошено директору лікарні 37-річному Василю Іроденку, який також є депутатом Східницької селищної ради, а також лікарю-урологу 45-річному Антону Лоскутову та бухгалтерці Лесі Дубкович.

ZAXID.NET спробував отримати коментар Василя Іроденка з приводу оголошеної йому підозри, однак він на дзвінки не відповідав.