У Трускавецькій лікарні діяла шахрайська схема

Правоохоронці повідомили подробиці шахрайської схеми із надання медичних послуг у Трускавецькій міській лікарні. Суть полягала в тому, що пацієнтів, які зверталися на урологічні операції, скеровували у приватний заклад на платні операції. Отримані від людей гроші причетні лікарі розділяли між собою. У той час лікарня отримувала за цих же пацієнтів гроші від НСЗУ у межах програми державних гарантій.

Як повідомили у вівторок, 18 березня, у прокуратурі Львівщини, злочинна схема діяла протягом червня-листопада 2023 року та полягала в заволодінні коштами громадян та фінансуванням за програмою медичних гарантій від держави.

Учасниками схеми виявилися завідувач відділенням лікарні і підпорядковані йому працівники – лікар-уролог та бухгалтер. Двоє з них одночасно були керівником та лікарем приватного медзакладу, який діяв у приміщенні лікарні.

«Протиправний план підозрюваних полягав у тому, щоб скеровувати пацієнтів, які зверталися на урологічне лікування у лікарню, зокрема оперативне втручання, у свій приватний заклад, де на платній основі будуть надаватися послуги. Конспірували це під приводом того, що держава не фінансує надання таких послуг у лікарні», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Вартість послуг коливалася залежно від складності операції – від 3 000 до 40 000 грн. Кошти готівкою оплачували бухгалтеру, з яких лише частину фігурантка вносила на рахунок товариства – нібито лише за консультації, з яких згодом учасники отримували зарплату. Решту грошей вони розподіляли між собою та розпоряджались ними на власний розсуд.

Підозри оголошено трьом фігурантам схеми

«Проте в подальшому члени організованої групи, маючи доступ до інформаційної системи лікарні, вносили відомості, що ці послуги з оперативного втручання надавались саме лікарнею, як і фактично являлось. Відтак, це давало змогу отримувати відшкодування від держави через Національну службу здоров’я України», – додали в прокуратурі.

Задокументовано, що таким чином причетні до схеми провели платні операції близько 30 пацієнтам, які насправді мали бути безкоштовними. Після чого отримували за них компенсацію від держави. Завдані збитки становлять понад 400 тис. грн.

Як повідомлялося, підозру в цій справі оголошено теперішньому директору Трускавецької міської лікарні 37-річному Василю Іроденку, який у 2023 році був завідувачем відділення, а також лікарю-урологу 45-річному Антону Лоскутову та бухгалтерці Лесі Дубкович. Їм інкримінують зловживання службовим становищем та шахрайство (ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 190 ККУ). За клопотанням прокурора усіх підозрюваних відсторонено від посад.