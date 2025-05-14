Штрафувати лікарні почнуть з 1 червня, після переукладання додаткової угоди

Національна служба здоров’я змінює систему штрафів, які будуть сплачувати лікарні за порушення умов договору з державою. Відповідна постанова уряду уже ухвалена. Штрафи почнуть діяти з моменту переукладання додаткової угоди, яке НСЗУ планує завершити до 1 червня, повідомляє LB.ua з посиланням на голову НСЗУ Наталію Гусак.

«Ми уже починаємо переукладати додаткові угоди, щоб почати нарешті застосовувати штрафні санкції. Коли бачиш вимагання коштів, не можеш на це не реагувати системно з точки зору дозволених інструментів», – каже Наталія Гусак.

За кожний встановлений факт неправомірної оплати пацієнтом медичних послуг, тобто коли в нього вимагали кошти, він їх сплатив і це довели, штраф буде 18168 грн, а за кожний встановлений факт внесення недостовірних даних в електронну систему здоров’я будуть стягувати автоматично 302 грн. І за неподання звіту до НСЗУ – 18 168 грн. Ці кошти поповнюватимуть держбюджет.

Штрафи почнуть діяти з моменту переукладання додаткової угоди, НСЗУ планує завершити процес з угодами до 1 червня.

До слова, ZAXID.NET писав про те, що у Центрі дитячої медицини (лікарня”Охматдит”) батьків змусили ліки і витратні матеріали на лікування сина купувати за власні кошти. Після звернення батьків у НСЗУ, Львівська обласна рада, яка є власником медзакладу, розпорядилася провести у лікарні службове розслідування. Лікарня повернула батькам витрачені на лікування дитини гроші.