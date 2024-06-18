Не допускайте цих помилок під час поливу груші, якщо хочете зберегти врожай
Груша починає плодоносити наприкінці літа, тому за перші два місяці у вас є змога допомогти своїм деревам легше пережити спеку та принести більший урожай. Про правила поливу та популярні при цьому помилки пише Fermerstvo.
Полив груші влітку
У спекотну пору року найважливішим пунктом догляду за грушею є полив. Якщо стоїть посуха, то грушу поливають у вечірній час, після спаду спеки, витрачаючи до 3 відер води на одне дерево.
Існує кілька факторів, які впливають на потребу додаткового поливу:
- клімат;
- тип дерева;
- вік;
- тип кореневої системи;
- тип грунту.
Полив груші в літній період здійснюють для формувань великих соковитих і важких плодів. Особливостями літнього поливу є:
- перший літній полив проводять наприкінці червня;
- кількість води використовують таку ж, як і навесні;
- у посушливий період кількість поливів збільшують;
- останній полив літнього сезону здійснюють до кінця серпня.
Перед зняттям плодів поливати дерево не варто, оскільки це збільшує ризик опадання та розтріскування фруктів, а також появи плодової гнилі.
Помилки поливу
Щоб не завдати шкоди рослині, слід знати про найпоширеніші помилки при поливі:
- навіть після невеликого дощу не можна виконувати полив протягом 24-48 годин;
- через особливості будови кореневої системи грушу необхідно поливати в області пристовбурового кола, а не під сам стовбур;
- земля під деревом повинна підсихати час від часу, щоб не сталося загнивання коріння;
- мульчування повинно виконуватися регулярно, щоб зберегти верхній шар землі вологим;
- молоді дерева слід поливати частіше, використовуючи невелику кількість води.