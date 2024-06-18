У спекотну пору року найважливішим пунктом догляду за грушею є полив

Груша починає плодоносити наприкінці літа, тому за перші два місяці у вас є змога допомогти своїм деревам легше пережити спеку та принести більший урожай. Про правила поливу та популярні при цьому помилки пише Fermerstvo.

Полив груші влітку

У спекотну пору року найважливішим пунктом догляду за грушею є полив. Якщо стоїть посуха, то грушу поливають у вечірній час, після спаду спеки, витрачаючи до 3 відер води на одне дерево.

Існує кілька факторів, які впливають на потребу додаткового поливу:

клімат;

тип дерева;

вік;

тип кореневої системи;

тип грунту.

Полив груші в літній період здійснюють для формувань великих соковитих і важких плодів. Особливостями літнього поливу є:

перший літній полив проводять наприкінці червня;

кількість води використовують таку ж, як і навесні;

у посушливий період кількість поливів збільшують;

останній полив літнього сезону здійснюють до кінця серпня.

Перед зняттям плодів поливати дерево не варто, оскільки це збільшує ризик опадання та розтріскування фруктів, а також появи плодової гнилі.

Помилки поливу

Щоб не завдати шкоди рослині, слід знати про найпоширеніші помилки при поливі: