Найчастіше проблему спричиняють залишки засобів для прання, висока температура сушіння або забруднення

Рушники з мікрофібри можуть втратити здатність добре поглинати воду не через зношення, а через неправильний догляд. Найчастіше проблему спричиняють залишки засобів для прання, висока температура сушіння або забруднення, які накопичуються між волокнами. Jimbos розповідає, через які поширені причини рушники з мікрофібри перестають вбирати вологу.

Чому мікрофібра перестає працювати?