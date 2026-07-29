Рушники з мікрофібри більше не вбирають воду: що ви зробили не так
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Найчастіше проблему спричиняють залишки засобів для прання, висока температура сушіння або забруднення
Рушники з мікрофібри можуть втратити здатність добре поглинати воду не через зношення, а через неправильний догляд. Найчастіше проблему спричиняють залишки засобів для прання, висока температура сушіння або забруднення, які накопичуються між волокнами. Jimbos розповідає, через які поширені причини рушники з мікрофібри перестають вбирати вологу.
Чому мікрофібра перестає працювати?
- Кондиціонер для білизни. Він утворює плівку на волокнах і перешкоджає поглинанню вологи.
- Неправильний пральний засіб. Засоби з ароматизаторами, барвниками або добавками лише забивають волокна.
- Сушіння при високій температурі. Тепло розплавляє волокна, знижуючи їхню здатність утримувати воду.
- Перехресне забруднення. Рушники, якими протирають колеса, салон автомобіля або жирні поверхні, легко забиваються жиром.
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