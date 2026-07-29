Після збору врожаю варто уважно оглянути посадки

Після завершення плодоношення багато городників припиняють догляд за полуницею, вважаючи, що рослина вже виконала свою роботу. Насправді саме в цей період закладається основа майбутнього врожаю. Кущі активно нарощують нове листя, формують квіткові бруньки та відновлюють сили. Якщо пропустити важливі процедури або припуститися помилки, наступного сезону ягід може бути значно менше. Що треба зробити, пише Agronews.ua.

Не залишайте старе листя та зайві вуса

Після збору врожаю варто уважно оглянути посадки. Старе, пожовкле, пошкоджене або засохле листя потрібно обрізати гострим секатором чи ножицями, а не обривати руками, щоб не пошкодити кущ.

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Також слід регулярно видаляти зайві вуса. Якщо залишити їх без контролю, рослина витрачатиме поживні речовини на формування нових розеток замість закладання квіткових бруньок.

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Перевірте рослини на наявність шкідників

Після плодоношення легше помітити ознаки ураження. Скручене або деформоване молоде листя може свідчити про появу суничного кліща. Якщо ж центральні листки жовтіють, а черешки стають короткими та потовщеними, це може бути ознакою нематоди.

Уражені рослини необхідно своєчасно обробити відповідними засобами або, якщо пошкодження значне, видалити з грядки.

Не забувайте розпушувати ґрунт

Після прибирання старої мульчі землю навколо кущів потрібно обережно розпушити. Це покращує доступ повітря до кореневої системи та допомагає волозі краще проникати в ґрунт.

Біля самих кущів достатньо розпушувати землю на невелику глибину, щоб не пошкодити коріння.

Вчасно підживіть полуницю

Після плодоношення рослини потребують поживних речовин для відновлення. Для підживлення підійдуть комплексні добрива з мікроелементами або органічні підживлення.

Водночас варто уникати добрив із хлором, оскільки вони негативно впливають на розвиток полуниці. Якщо використовуєте курячий послід, його обов'язково розводять водою та вносять лише під корінь, не допускаючи потрапляння розчину на листя.

Не припиняйте полив

Навіть після завершення збору ягід полуниця потребує достатньої кількості вологи. Саме в цей час формуються майбутні квіткові бруньки, тому пересихання ґрунту може негативно позначитися на врожайності.

У суху погоду грядки бажано поливати приблизно раз на тиждень, підтримуючи помірну вологість ґрунту.

Оновіть шар мульчі

Після поливу та розпушування корисно замульчувати грядки соломою, скошеною травою або торфом. Мульча допомагає довше зберігати вологу, стримує ріст бур'янів і захищає кореневу систему від перегрівання.