Для захисту від комарів потрібно використовувати репеленти і правильно обирати одяг

Повністю уникнути зустрічі з комарами влітку майже неможливо, однак зменшити ризик укусів цілком реально. Для цього потрібно використовувати репеленти і правильно обирати одяг. Cleveland Clinic розповідає, як уникнути сверблячих укусів.

Використовуйте репеленти

Якщо використовувати засіб від комах згідно з інструкцією, він стане найкращим способом захистити себе від укусів комарів, коли ви перебуваєте на вулиці.

Обираючи засіб від комах, зверніть увагу на активні інгредієнти DEET (N, N-діетил-м-толуамід) або пікаридин (KBR 3023). Обидва захищають від укусів жуків та інших комах.

Вищі концентрації DEET забезпечують триваліший захист, якщо ви перебуваєте на вулиці кілька годин. Продукти з DEET зазвичай пропонують різні формули, що містять від 5% до 100% хімічної речовини, що забезпечує вам захист приблизно від 90 хвилин до 10 годин.

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Важливо також правильно наносити засіб:

Наносьте його на відкриті ділянки шкіри, зосереджуючись на щиколотках, стопах, шиї, вухах, руках і ногах. Не розпилюйте репелент на шкіру, закриту одягом. Уникайте потрапляння в очі та рот. Не розпилюйте та не наносьте засіб безпосередньо на обличчя. Натомість розпиліть його на руки, а потім обережно розподіліть засіб по обличчю, уникаючи потрапляння в очі та рот. Спочатку нанесіть сонцезахисний крем. Якщо ви також користуєтесь сонцезахисним кремом, спочатку нанесіть його, а потім зверху нанесіть засіб від комах. Наносьте повторно за потреби. Засіб від комах може змитися, якщо ви спітнієте або намокнете, тому в таких ситуаціях може знадобитися другий шар для захисту.

Одягайте захисний одяг

Прикриття тіла одягом, таким як вільна сорочка або штани, створює фізичний бар’єр, який зменшує ймовірність укусу. Проте комар все ще може проколювати одяг своїм хоботком, але робитиме це менш активно.

Також ви можете обробити одяг за допомогою перметринового спрею. Його можна придбати в інтернеті та в спеціалізованих магазинах для активного відпочинку. Якщо ви обробляєте спорядження самостійно, уважно дотримуйтесь інструкцій. Не наносьте продукти з перметрином безпосередньо на шкіру.

Не залишайте біля будинку застійну воду

Комарі відкладають яйця у стоячій воді, тому варто регулярно перевіряти місця, де вона може накопичуватися. Чим менше таких місць буде поруч із будинком, тим менше шансів на появу великої кількості комарів.

Не залишайте піт на шкірі

Комарів дуже приваблюють речовини, які наше тіло виділяє під час потовиділення. Саме тому після тренування чи активної прогулянки варто витертися та змінити одяг, адже волога шкіра – це справжній магніт для комах.

Використовуйте москітну сітку вдома

Вікна та двері потрібно обладнати москітними сітками. Так ви зможете насолоджуватися свіжим повітрям без комарів.

Увімкніть вентилятор

Комарі не дуже мобільні, особливо коли їм доводиться боротися з вітряними умовами. Тому працюючий вентилятор може забезпечити достатню циркуляцію повітря, щоб тримати комах якомога далі від вас.