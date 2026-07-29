Жорстка вода з великою кількістю солей може поступово погіршувати стан листя

Коли кінчики листя кімнатних рослин починають темніти або чорніти, це майже завжди свідчить про помилки в догляді. Іноді проблема пов'язана з умовами утримання, а в окремих випадках – із захворюваннями або пошкодженням кореневої системи. Як вчасно визначити причину, пише Overview.

Надто сухе повітря

Однією з найпоширеніших причин почорніння кінчиків листя є низька вологість повітря. Особливо часто це трапляється взимку, коли працює опалення. Найчутливішими до сухого повітря є спатифілум, папороті, калатеї, маранти та інші тропічні рослини. Допоможуть регулярне обприскування, зволожувач повітря або піддон із вологим керамзитом.

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Помилки під час поливу

Проблему може спричинити як нестача, так і надлишок води. Якщо ґрунт постійно перезволожений, коріння починає загнивати, через що листя темніє. Водночас сильне пересихання земляної грудки також призводить до висихання й почорніння кінчиків. Поливайте рослини лише після того, як верхній шар ґрунту підсохне відповідно до потреб конкретного виду.

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Неправильна якість води

Жорстка вода з великою кількістю солей може поступово погіршувати стан листя. Для більшості кімнатних рослин краще використовувати відстояну воду кімнатної температури. Особливо чутливо на якість води реагують спатифілум, азалія, гарденія та інші вибагливі культури.

Надлишок або нестача добрив

Почорніння кінчиків іноді виникає через неправильне підживлення. Надмірна кількість добрив може викликати опік коренів, а нестача поживних речовин — послабити рослину. Підживлюйте квіти лише у рекомендованих дозах і враховуйте сезон, адже в період спокою потреба в добривах значно зменшується.

Неправильне освітлення

Деякі кімнатні рослини не переносять прямого сонячного проміння. Якщо горщик стоїть на південному підвіконні без притінення, листя може отримати опіки, які проявляються темними або сухими плямами. Якщо ж світла недостатньо, рослина слабшає, що також негативно впливає на її стан.

Протяги та різкі перепади температури

Багато кімнатних рослин болісно реагують на холодне повітря. Якщо квітка стоїть біля відчиненого вікна або кондиціонера, краї листя можуть почати чорніти. Особливо небезпечні різкі перепади температури в холодну пору року.

Хвороби та проблеми з коренями

Якщо на листі з'явилися не лише сухі кінчики, а й чорні мокрі плями, це може свідчити про грибкові захворювання або загнивання кореневої системи. У такому разі варто оглянути коріння, видалити пошкоджені частини, пересадити рослину у свіжий пухкий субстрат і скоригувати режим поливу.