На початку літа багато плодових дерев самостійно позбавляються частини зав'язі

Передчасне опадання зелених плодів часто викликає занепокоєння у садівників. Проте в багатьох випадках це є природною реакцією дерева, яка допомагає йому рівномірно розподілити поживні речовини та сформувати якісніший урожай. Водночас іноді масове опадання сигналізує про помилки у догляді, несприятливі погодні умови або розвиток хвороб. Важливо вчасно визначити причину, щоб не втратити значну частину врожаю. Більше про це пише Martha Stewart.

Природне проріджування плодів

На початку літа багато плодових дерев самостійно позбавляються частини зав'язі. Так рослина залишає лише ті плоди, які здатна забезпечити достатньою кількістю вологи та поживних речовин. Найчастіше це явище спостерігається у яблунь, груш і слив та не потребує жодного втручання.

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Недостатнє запилення

Якщо квітки були запилені не повністю або зовсім не отримали пилок, зав'язь може почати розвиватися, але незабаром опаде. Щоб уникнути такої ситуації, варто висаджувати поруч сорти-запилювачі та створювати умови, які приваблюють бджіл та інших комах-запилювачів.

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Нестача або надлишок вологи

Під час посухи дерево насамперед забезпечує власне виживання, тому позбувається частини плодів. Не менш шкідливим є й тривале перезволоження ґрунту, яке погіршує доступ кисню до кореневої системи. Найкраще поливати дерева рідше, але рясно, щоб вода проникала на достатню глибину.

Несприятлива погода

Пізні весняні заморозки, сильна спека, град, поривчастий вітер або різкі перепади температур також можуть стати причиною опадання плодів. Навіть якщо пошкодження після заморозків спочатку непомітні, дерево згодом може скинути зав'язь, яка не здатна нормально розвиватися.

Хвороби та шкідники

Якщо разом із плодами жовтіє листя, з'являються плями, всихають пагони або помітні сліди комах, варто уважно оглянути дерево. У такому разі опадання плодів є лише наслідком основної проблеми. Регулярне видалення уражених частин рослини, санітарна обрізка та своєчасний захист допомагають зберегти здоров'я саду.

Коли потрібно починати хвилюватися

Якщо після завершення природного проріджування дерева продовжують масово скидати незрілі плоди, це вже може свідчити про проблему. Особливої уваги потребують випадки, коли одночасно спостерігаються пожовтіння листя, слабкий приріст, засихання гілок або ознаки захворювань.

У такій ситуації необхідно перевірити режим поливу, стан ґрунту, наявність шкідників і за потреби вжити заходів для лікування рослини. Здорові дерева, які отримують належний догляд протягом усього сезону, значно краще витримують стресові умови та формують якісний урожай.