Під час плодоношення рослинам насамперед необхідний калій, який покращує смак плодів

Кінець липня – важливий період для догляду за томатами. У цей час більшість рослин активно формує та наливає плоди, тому особливо потребує поживних речовин. Саме правильне підживлення допомагає помідорам швидше дозрівати, накопичувати більше цукрів, залишатися міцними та рідше уражуватися вершинною гниллю. Коли і чим підживлювати, пише Deccoria.

Які елементи найбільше потрібні томатам

Під час плодоношення рослинам насамперед необхідний калій, який покращує смак плодів, сприяє їх рівномірному дозріванню та підвищує вміст природних цукрів. Не менш важливим є кальцій, що зміцнює тканини плодів і допомагає запобігти вершинній гнилі. Також томати потребують фосфору, який підтримує розвиток кореневої системи та сприяє формуванню якісного врожаю.

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Настій із живокосту

Одним із найцінніших натуральних добрив для томатів вважається настій із живокосту. Листя рослини заповнює приблизно три чверті ємності, після чого його заливають водою та залишають настоюватися близько двох тижнів у затіненому місці. Перед використанням настій розводять у співвідношенні 1 літр добрива на 10 літрів води й поливають рослини під корінь. Таке підживлення забезпечує томати калієм та іншими корисними речовинами.

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Базальтове борошно

Базальтове борошно містить цілий комплекс природних мінералів, серед яких калій, кальцій, магній, фосфор, залізо та інші мікроелементи. Його рівномірно розсипають навколо кущів і злегка загортають у верхній шар ґрунту. Крім живлення рослин, це добриво поступово покращує структуру ґрунту.

Банановий настій

Бананова шкірка є природним джерелом калію та фосфору. Для приготування настою шкірки двох-трьох бананів заливають одним літром теплої води та залишають настоюватися на ніч. Після проціджування отриманим розчином поливають томати під корінь. Таке підживлення допомагає підтримати рослини в період активного дозрівання плодів.