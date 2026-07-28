Після зрізання дерева коренева система ще деякий час використовує накопичені поживні речовини

Після спилювання дерева на ділянці нерідко залишається ще одна проблема – пень і коренева система. Навіть без надземної частини коріння може певний час залишатися живим, утворювати нові пагони або заважати облаштуванню подвір'я. Існує кілька природних способів, які допомагають поступово позбутися залишків дерева без використання агресивних хімічних засобів. Про них пише Martha Stewart.

Чому коріння варто видалити

Після зрізання дерева коренева система ще деякий час використовує накопичені поживні речовини. Через це навколо пня можуть регулярно з'являтися молоді пагони. Крім того, великі корені здатні пошкоджувати садові доріжки, вимощення, фундамент або підземні комунікації. Саме тому залишати їх у землі надовго не рекомендується.

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Викопайте пень і великі корені

Найшвидший спосіб повністю розв'язати проблему – механічно видалити пень разом з основними коренями. Для невеликих дерев це можна зробити вручну за допомогою лопати, сокири та пилки. Якщо дерево було великим, часто не обійтися без спеціальної техніки.

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Регулярно зрізайте нові пагони

Якщо після видалення дерева з коріння постійно виростають нові паростки, їх потрібно зрізати якомога раніше. Без листя рослина не зможе поповнювати запас поживних речовин, тому з часом коренева система поступово виснажиться і припинить ріст.

Дочекайтеся природного розкладання

Якщо пень не заважає користуватися ділянкою, можна залишити його перегнивати природним шляхом. Щоб трохи пришвидшити цей процес, пень накривають щільною темною плівкою або брезентом. Через нестачу світла та повітря деревина поступово руйнуватиметься, хоча на це може знадобитися кілька років.

Скористайтеся англійською сіллю

Для прискорення висихання пня часто використовують англійську сіль (сіль Епсома). У верхній частині пня просвердлюють кілька отворів, засипають у них сіль, злегка зволожують водою й накривають пень від дощу. Процедуру повторюють приблизно раз на три-чотири тижні. Якщо просвердлити отвори неможливо, можна приготувати розчин солі з водою та регулярно поливати ним поверхню пня.

Як відновити місце після видалення

Після повного видалення коріння яму варто засипати родючим ґрунтом і добре вирівняти поверхню. Якщо плануєте засіяти газон, бажано внести азотні добрива, адже під час розкладання залишків деревини ґрунт тимчасово втрачає частину доступного азоту. Нове дерево краще висаджувати не в тому самому місці, а на певній відстані, щоб молодій рослині не заважали залишки старої кореневої системи.