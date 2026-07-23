Перестиглі плоди набагато частіше вкриваються тріщинами

Розтріскування помідорів – одна з найпоширеніших проблем, із якою стикаються городники в середині літа. Такі плоди швидше псуються, втрачають привабливий вигляд і стають більш уразливими до грибкових хвороб та шкідників. Найчастіше причиною є порушення режиму поливу, але існують і інші чинники, які можуть призвести до появи тріщин. Про них пишуть «Новини.Info».

Нерівномірний полив – головна причина

Найчастіше помідори розтріскуються після різкої зміни вологості ґрунту.

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Якщо земля тривалий час залишається сухою, а потім рослини отримують багато води після рясного поливу або сильного дощу, плоди починають швидко накопичувати вологу. М'якоть збільшується в об'ємі швидше, ніж встигає розтягнутися шкірка, тому на поверхні з'являються тріщини.

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Саме тому поливати томати потрібно регулярно, не допускаючи сильного пересихання ґрунту.

Як правильно поливати томати

Щоб зменшити ризик розтріскування, краще поливати рослини рідше, але рясніше, ніж щодня невеликими порціями води.

Полив бажано проводити рано-вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне. Вода повинна надходити безпосередньо під корінь, а не на листя чи плоди.

Зберегти рівномірну вологість допоможе мульча зі скошеної трави, соломи або іншого органічного матеріалу.

Вплив температури

Не лише полив може спричинити появу тріщин.

У періоди, коли після спекотного дня настають прохолодні ночі, шкірка плодів також зазнає сильного навантаження. Особливо це помітно у теплицях, де температура вдень значно вища, ніж надворі.

Щоб уникнути різких перепадів, теплиці потрібно регулярно провітрювати.

Які добрива допомагають уникнути тріщин

Міцність шкірки значною мірою залежить від правильного живлення рослин.

Надлишок азотних добрив стимулює швидке наростання м'якоті, тоді як нестача кальцію робить шкірку менш міцною та еластичною.

Під час наливу плодів доцільно використовувати добрива з калієм і кальцієм, які допомагають зміцнити тканини та покращують якість урожаю.

Збирайте помідори вчасно

Перестиглі плоди набагато частіше вкриваються тріщинами, особливо після дощу чи рясного поливу.

Щоб цього уникнути, збирайте томати відразу після досягнення характерного для сорту забарвлення. Якщо очікуються затяжні дощі, можна знімати плоди у стадії бланжевої стиглості, вони чудово достигнуть у приміщенні.