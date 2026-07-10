Для утворення червоного пігменту потрібні сприятливі умови

У розпал літа багато городників стикаються з тим, що помідори залишаються зеленими, хоча вже досягли потрібного розміру. Найчастіше це пов’язано не з хворобами, а з погодними умовами та особливостями догляду за помідорами. ТСН розповідає, як можна прискорити дозрівання помідорів без хімії.

Чому помідори не поспішають дозрівати?

Для утворення червоного пігменту потрібні сприятливі умови. Найкраще плоди достигають за температури від +20 до+28 °C. Якщо ж температура занадто висока або навпаки низька, процес сповільнюється.

Ще одна поширена причина – перевантаження куща плодами. Кущ витрачає сили на підтримку великої кількості зав’язей, тому дозрівання відбувається повільніше. Також на процес утворення пігменту впливають надлишок азотних добрив, нестача сонячного світла, загущене садіння та нерегулярний полив.

Як пришвидшити достигання томатів?

Щоб пришвидшити дозрівання, вам потрібно допомогти рослині спрямувати поживні речовини саме на плоди. Для цього потрібно поступово видаляти нижнє листя, особливо те, що затіняє грона помідорів. Завдяки цьому покращується вентиляція, а помідори отримують більше світла.

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Також рекомендується регулярно видаляти нові пасинки та верхівку куща наприкінці сезону. Це дозволяє рослині не витрачати енергію на нові пагони, а спрямувати її на вже сформовані помідори.

У період достигання також можна додати калій. Саме він сприяє накопиченню цукрів, покращує смак і допомагає плодам швидше червоніти.

Для природного підживлення можна використати настій деревного попелу. Для цього одну склянку просіяного попелу розчиняють у 10 літрах води, настоюють кілька годин і поливають рослини під корінь. Таке підживлення також зміцнює імунітет помідорів.

Якщо на кущі вже сформувалися великі плоди, але вони не червоніють, можна зібрати найбільші з них у стадії початкової стиглості. У теплому приміщенні вони швидко дозріють природним шляхом. Щоб пришвидшити процес дозрівання, ви можете покласти поруч із зеленими помідорами стигле яблуко або банан.

Як правильно поливати помідори?

Під час дозрівання плодів не варто надто часто поливати помідори. Найкраще підтримувати рівномірну помірну вологість ґрунту, не допускаючи його повного пересихання.

Поливати рослини краще вранці теплою відстояною водою під корінь. Такий спосіб створює оптимальні умови для накопичення цукрів у плодах.