У другій половині літа потреба рослин у поживних речовинах змінюється

Липень є одним із найскладніших періодів для томатів. У цей час рослини одночасно цвітуть, формують зав'язі та наливають плоди, витрачаючи багато вологи й поживних речовин. За високих температур листя може втрачати пружність, а квітки – опадати, що негативно впливає на майбутній урожай. Як допомогти томатам пережити спеку, пише ТСН.

Які елементи найбільше потрібні томатам

У другій половині літа потреба рослин у поживних речовинах змінюється. Якщо навесні основну роль відігравав азот, то під час плодоношення найбільше значення мають калій, фосфор, кальцій і магній.

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Калій допомагає ефективніше використовувати воду, підвищує стійкість до спеки, сприяє наливу плодів і покращує їхній смак.

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Фосфор підтримує розвиток кореневої системи та формування зав'язей.

Кальцій необхідний для запобігання вершинній гнилі плодів, особливо під час різких коливань вологості.

Магній бере участь у фотосинтезі та підтримує здоровий колір листя.

Якими добривами підживити помідори

Для липневих підживлень добре підходять калійно-фосфорні добрива.

Одним із найкращих варіантів вважається монофосфат калію, який швидко засвоюється рослинами та одночасно забезпечує їх калієм і фосфором.

Також можна використовувати сульфат калію, який не містить хлору й добре підходить для томатів.

Зручним рішенням стануть комплексні добрива для пасльонових культур із підвищеним вмістом калію та помірною кількістю азоту. Їх застосовують відповідно до інструкції виробника.

Чи варто використовувати деревний попіл

Деревний попіл залишається одним із найпопулярніших натуральних добрив. Він містить калій, кальцій і багато корисних мікроелементів.

Попіл можна вносити у сухому вигляді або готувати з нього настій для поливу. При цьому не рекомендується одночасно використовувати його разом із азотними добривами, оскільки це знижує ефективність підживлення.

Використовуйте лише попіл, отриманий після спалювання чистої деревини без фарби, лаку чи інших домішок.

Чому не варто зловживати азотом

Поширеною помилкою є внесення великих доз азотних добрив у липні. Надлишок азоту стимулює ріст листя та пагонів, але водночас зменшує кількість плодів і робить рослини більш вразливими до спеки та захворювань.

Саме тому під час плодоношення азот застосовують лише за потреби й у помірній кількості.

Позакореневі підживлення

У сильну спеку коренева система засвоює поживні речовини менш ефективно. У такому разі можна проводити позакореневі підживлення.

Обприскування виконують лише рано-вранці або ввечері після заходу сонця в суху безвітряну погоду. У денну спеку такі процедури можуть спричинити опіки листя.

Правильний полив у спеку

Жодне добриво не допоможе, якщо томати страждають від нестачі вологи.

Поливайте рослини рідше, але рясно, щоб вода проникала глибоко до коріння. Використовуйте відстояну воду, яка нагрілася до температури навколишнього середовища, і спрямовуйте її лише під корінь.

Після поливу замульчуйте ґрунт соломою, скошеною травою або компостом. Мульча довше утримує вологу, захищає коріння від перегрівання та допомагає рослинам легше переносити спекотні дні.