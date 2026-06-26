Після поливу ґрунт насичується водою, тому вазон стає помітно важчим

Надлишок вологи є однією з найпоширеніших причин загибелі кімнатних рослин. Багато людей поливають квіти за звичкою або за певним графіком, не враховуючи зміну температури, освітлення та потреб конкретної рослини. Насправді визначити, чи потребує вазон води, можна без спеціальних приладів. Достатньо звернути увагу на кілька ознак та перевірити стан ґрунту. Більше про це пише Real Simple.

Не покладайтеся лише на графік

Полив в один і той самий день щотижня не завжди приносить користь рослинам. У теплу пору року ґрунт висихає швидше, а взимку волога зберігається значно довше.

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Наприклад, улітку деякі рослини можуть потребувати поливу кожні кілька днів, тоді як узимку достатньо зволожувати ґрунт один раз на тиждень або навіть рідше. Саме перелив часто стає причиною загнивання кореневої системи.

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Огляньте листя

Рослини здатні сигналізувати про нестачу вологи своїм зовнішнім виглядом. Листя може втрачати пружність, поникати або скручуватися.

Іноді краї листків підсихають, темніють або стають ламкими. Також рослина може втратити природний блиск. Водночас варто пам'ятати, що подібні симптоми іноді виникають і через надлишок води.

Перевірте вологість ґрунту пальцем

Найпростіший спосіб – занурити палець у ґрунт на глибину кількох сантиметрів. Якщо земля суха та розсипчаста, рослину можна поливати.

Якщо ґрунт залишається прохолодним або трохи вологим, варто зачекати. Для сукулентів та інших посухостійких рослин перевіряти потрібно глибше, оскільки верхній шар часто висихає швидше.

Скористайтеся дерев'яною паличкою

Для перевірки також підійде шпажка або тонка дерев'яна паличка. Її занурюють у землю майже до середини горщика, а потім виймають.

Якщо паличка залишилася сухою та чистою, ґрунт потребує зволоження. Якщо на ній є сліди вологи або частинки мокрої землі, полив можна відкласти.

Звертайте увагу на вагу горщика

Після поливу ґрунт насичується водою, тому вазон стає помітно важчим. У міру висихання земля легшає.

Якщо підняти горщик і він здається значно легшим, ніж після поливу, це може свідчити про нестачу вологи. Особливо добре цей спосіб працює для невеликих і середніх горщиків.