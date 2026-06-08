Після висаджування рослини помірно поливають

Тіньові куточки саду, балкона чи тераси також можуть виглядати яскраво та доглянуто. Головне – правильно підібрати рослини, які мають схожі вимоги до освітлення та поливу. Одним із найвдаліших варіантів вважається композиція з королівської бегонії, бальзаміну, вічноквітучої бегонії, лобелії та бакопи. Як доглядати за такою композицією, пише Radio Club.

Таке поєднання дозволяє отримати не лише тривале цвітіння, а й цікаву гру фактур і відтінків. Композиція виглядає гармонійно протягом усього сезону та добре почувається навіть у місцях, де сонце з'являється лише на кілька годин на день.

Чому ця композиція виглядає так вдало

Головною окрасою кашпо стає королівська бегонія. Її декоративне листя привертає увагу незвичайними візерунками та насиченими кольорами.

Бальзамін додає ніжного цвітіння та добре переносить затінення. Вічноквітуча бегонія створює об'єм і допомагає композиції виглядати густішою. Лобелія та бакопа м'яко спадають через край кашпо, створюючи ефект живого квіткового водоспаду.

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Як правильно розмістити рослини

Королівську бегонію висаджують у центрі або трохи ближче до задньої частини контейнера. Вона має залишатися головним акцентом композиції.

Попереду по центру розміщують бальзамін. Вічноквітучу бегонію висаджують з одного боку переднього плану, а лобелію – з іншого. Бакопу краще посадити ближче до краю кашпо, щоб її пагони могли красиво звисати.

Таке розташування дозволяє кожній рослині продемонструвати свої декоративні переваги та не заважати сусідам.

Яке кашпо обрати

Для композиції з п'яти рослин бажано використовувати контейнер об'ємом не менше 8–10 літрів. На дні обов'язково повинні бути дренажні отвори для відведення зайвої вологи.

Перед посадкою на дно насипають шар керамзиту або іншого дренажного матеріалу. Для заповнення кашпо використовують легкий поживний субстрат, який добре утримує вологу, але не ущільнюється після поливів.

Які кольори виглядають найкраще

Особливо ніжно виглядають композиції у світлих пастельних відтінках. Для цього можна обрати рожевий або білий бальзамін, світло-рожеву бакопу, білу чи блакитну лобелію та вічноквітучу бегонію зі світлими квітами.

На такому тлі строкате листя королівської бегонії стає ще виразнішим і додає посадці благородного вигляду.

Догляд за композицією

Після висаджування рослини поливають помірно. Надалі орієнтуються на стан ґрунту – він має залишатися злегка вологим, але без застою води.

Для підтримання рясного цвітіння бальзамін, лобелію, бакопу та вічноквітучу бегонію підживлюють приблизно раз на тиждень або раз на десять днів добривом для квітучих рослин у помірній концентрації.

Також бажано регулярно видаляти відцвілі бутони. Це допоможе рослинам довше залишатися охайними та стимулюватиме появу нових квітів.