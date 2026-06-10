Досвідчені садівники радять звернути увагу на рослини, аромат яких комарі не переносять

З настанням тепла комарі стають справжньою проблемою для власників присадибних ділянок, дач і заміських будинків. Багато людей використовують спреї, свічки та інші засоби захисту, однак існують і природні способи зменшити кількість настирливих комах біля оселі.

Досвідчені садівники радять звернути увагу на рослини, аромат яких комарі не переносять. Вони не лише прикрашають подвір’я, а й допомагають зробити відпочинок на свіжому повітрі комфортнішим. Про які рослини йдеться, пише Express.

Лемонграс

Однією з найефективніших рослин проти комарів вважають лемонграс, який також називають лимонною травою. Його сильний цитрусовий аромат містить природні речовини, що відлякують багатьох комах.

Лемонграс часто використовують для виготовлення натуральних репелентів, а вирощування цієї рослини біля тераси або зони відпочинку може стати додатковим захистом від комарів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Лаванда

Лаванда давно завоювала популярність серед садівників завдяки своєму красивому цвітінню та приємному аромату. Водночас її запах не подобається багатьом комахам, зокрема комарам.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Рослина має гарний вигляд на клумбах, у контейнерах та вздовж садових доріжок. Крім захисної функції, лаванда наповнює подвір’я приємним ароматом і приваблює корисних запилювачів.

Нагідки

Ще одним природним засобом проти комах є нагідки. Ці яскраві квіти містять природні сполуки, запах яких відлякує шкідників.

Нагідки часто висаджують не лише на клумбах, а й між овочевими культурами. Вони допомагають зменшити кількість небажаних комах і водночас прикрашають город своїм рясним цвітінням.

Що ще допоможе зменшити кількість комарів

Одних лише рослин може бути недостатньо, якщо на ділянці створені сприятливі умови для розмноження комах.

Щоб зменшити їхню кількість, варто:

регулярно прибирати ємності зі стоячою водою;

очищати водостоки та жолоби;

не залишати відкриті бочки з дощовою водою;

слідкувати за чистотою декоративних водойм.

Саме у стоячій воді комарі найчастіше відкладають яйця та активно розмножуються.

Народний спосіб із лимоном і гвоздикою

Серед популярних домашніх методів боротьби з комарами також часто згадують лимон із гвоздикою. Для цього лимон розрізають навпіл і вставляють у м’якоть кілька бутонів гвоздики.