Досвідчені садівники рекомендують вносити добрива щонайменше двічі протягом сезону

Півонії заслужено вважаються одними з найефектніших багаторічників у саду. Їхні великі ароматні квіти здатні стати справжньою окрасою будь-якої клумби. Втім, щоб кущі щороку формували багато бутонів і довго залишалися декоративними, важливо не забувати про своєчасне підживлення. Чим і як підживлювати, пише Martha Stewart.

Саме на початку літа рослини витрачають значну кількість поживних речовин на формування квіток. Якщо допомогти їм у цей період, цвітіння буде ряснішим, а самі бутони – більшими та яскравішими.

Коли підживлювати півонії

Досвідчені садівники рекомендують вносити добрива щонайменше двічі протягом сезону. Перше підживлення проводять навесні, коли рослини починають активно нарощувати зелену масу після зимового спокою.

Друге внесення поживних речовин виконують після завершення цвітіння. Саме тоді півонії закладають квіткові бруньки на наступний рік і накопичують сили для майбутнього сезону.

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Водночас багато квітникарів додатково підживлюють кущі й під час цвітіння. Така підтримка допомагає продовжити декоративний період і сприяє формуванню більших квіток.

Яєчна шкаралупа для півоній

Одним із популярних народних засобів є настій із яєчної шкаралупи. Вона містить кальцій та інші корисні мікроелементи, які позитивно впливають на розвиток рослин.

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Для приготування підживлення шкаралупу потрібно добре подрібнити, залити теплою водою та залишити настоюватися приблизно на два тижні. Після цього концентрат розводять водою у співвідношенні 1:2 та використовують для поливу під корінь.

Борна кислота для рясного цвітіння

Ще одним ефективним засобом для підтримки півоній під час бутонізації та цвітіння є борна кислота. Бор відіграє важливу роль у формуванні квіток, покращує засвоєння поживних речовин і сприяє утворенню міцних бутонів.

Для приготування робочого розчину спочатку розчиніть 5 грамів борної кислоти в невеликій кількості гарячої води. Після повного розчинення доведіть об'єм до 10 літрів чистою водою.

Отриманим розчином можна поливати рослини під корінь або використовувати для позакореневого підживлення в суху безвітряну погоду.

Як не нашкодити півоніям

Під час внесення будь-яких добрив важливо дотримуватися помірності. Надлишок поживних речовин може спричинити активний ріст листя на шкоду цвітінню.

Також не варто підживлювати рослини під палючим сонцем. Найкраще проводити процедуру вранці або ввечері після поливу чи дощу, коли ґрунт достатньо зволожений.