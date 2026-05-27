Гортензії не люблять палючого сонця протягом усього дня

Гортензії давно стали справжньою окрасою саду завдяки великим яскравим суцвіттям і тривалому цвітінню. Проте іноді навіть доглянуті кущі починають втрачати декоративність – листя сохне, темніє або вкривається коричневими плямами. Найчастіше проблема пов’язана з неправильними умовами вирощування або нестачею поживних речовин. Якщо вчасно визначити причину, рослину можна швидко відновити, пише Telegraf.

Надлишок сонця може обпалити листя

Гортензії не люблять палючого сонця протягом усього дня. Якщо кущ росте на відкритій ділянці без затінку, листя часто отримує опіки та починає буріти.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Найкраще висаджувати гортензію там, де сонце буває лише вранці або ввечері. У спекотні дні рослину бажано захищати від прямих променів у полудень.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нестача вологи шкодить кущам

Сухий ґрунт – одна з найчастіших причин побуріння листя. Особливо сильно гортензії страждають у літню спеку, коли земля швидко пересихає.

Рослину потрібно регулярно поливати, підтримуючи ґрунт помірно вологим. Водночас важливо уникати застою води біля коренів.

Неправильне підживлення впливає на колір листя

Гортензії чутливі до нестачі поживних речовин. Якщо рослині бракує азоту, калію або заліза, листя може змінювати колір, сохнути й втрачати здоровий вигляд.

Надлишок добрив також небезпечний, тому підживлення потрібно вносити помірно. Для гортензій найкраще підходять спеціальні добрива для рослин, які люблять кислий ґрунт.

Невідповідний ґрунт теж може бути причиною

Гортензії добре ростуть у слабокислому ґрунті. Якщо земля містить забагато вапна, рослина починає слабшати, а листя може буріти та жовтіти.

Покращити стан ґрунту допомагають спеціальні підкислювачі або добрива для гортензій.

Хвороби та шкідники потрібно помітити вчасно

Побуріння листя іноді свідчить про грибкові хвороби або появу шкідників. Найчастіше гортензії потерпають від плямистості листя, борошнистої роси чи павутинного кліща.

Рослину варто регулярно оглядати, особливо нижню частину листків. Уражене листя потрібно одразу видаляти, щоб проблема не поширювалася далі.